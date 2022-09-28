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戴爾攜手北榮建大數據平台 加速智慧醫療轉型

中央社／ 台北28日電

戴爾科技集團攜手台北榮民總醫院，打造現代化健康大數據AI平台，將各種數據轉化為具有高價值的資訊，可大幅提升論文質量、幫助醫師進行精準診斷和精準用藥，透過創新醫療模式提升醫院營運績效與營收。

戴爾今天發布新聞稿指出，台北榮總雖不是第一家建置大數據平台的醫療機構，透過雙方合作，卻是在最短時間內、最快收穫數據價值效益的醫療機構。

到目前為止，戴爾已協助醫院提升33%的醫學論文量、醫學論文分數高出平均3倍、提高臨床用藥精準度以延長癌症3年與5年存活率。此外也透過大數據分析，以不同排列組合計算出個人化最適COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打方案，提高疫苗保護力。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，戴爾的醫療產業客戶正面臨複雜挑戰，像是對於效率與安全性要求極高的遠端醫療與照護、新的診斷醫學、隨需隨取的臨床資訊等需求。

廖仁祥說，根據戴爾調查，74%的醫療保健機構對於數據與人工智慧（AI）工具深具信心，相信兩者將成為疾病治療的關鍵。全台將近50%的醫學中心均採用戴爾科技集團解決方案，協助加速智慧醫療轉型。

台北榮總民總醫院大數據中心負責人朱原嘉指出，以往台北榮總遇到的挑戰是數據散落各處，讓醫師難以取得醫療大數據進行臨床研究，影響醫學論文產量的質量。台北榮總與戴爾科技集團合作，建立一個大數據整合基礎架構，打造流通無縫的數據池，讓各種數據能夠儲存在同一處，透過AI與機器學習，達到醫療智能化。

戴爾 大數據 榮總 人工智慧

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