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鴻海擴充產能 增資墨西哥廠百億元
鴻海（2317）今（28）日公告，董事會今日通過代子公司ECMMS Precision Singapore Pte. Ltd.公告增資墨西哥廠，交易總金額為3.61億美元，約新台幣114.83億元。
PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.是鴻海墨西哥廠，位在美墨邊界，自2009年建廠至今，已成為北美規模最大的消費性電子產品組裝廠。
今日鴻海代子公司ECMMS Precision Singapore Pte. Ltd.公告，取得PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.股權，交易數量為1.77億股，每單位價格為2.03美元，交易總金額為3.61億美元。取得或處分之具體目的或用途為長期投資，資金來源為自有資金。
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