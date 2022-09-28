不受俄烏戰爭疫情與通膨影響 南科今年營業額大幅成長近35%

今年俄烏戰爭、中國大陸封城、通貨膨脹嚴重影響許多科技產業營運，不過南科因積體電路產業帶動成長，南科管理局下午公布上半年營業額、高達6521.63億元，創歷年同期新高，大幅成長超過34.17%。

積體電路受惠高效能運算、車用電子及通訊等強勁需求帶動，不僅先進製程及傳統特殊製程產能利用率維持高檔，在延續全球半導體供不應求情勢及漲價效應下，營業額大幅成長近6成(57.64%)，達5023.94億元(占南科營收比重77.04%)；在全球最先進製程及成熟製程仍持續在南科擴產發展下，南科積體電路產業持續爆發。

精密機械產業近年搭上海內外半導體產業全球擴產的成長列車，營收持續成長，營業額為252.59億元，較去年同期成長13.48%。通訊產業、電腦及周邊產業受惠雲端需求仍持續成長、訂單暢旺，且長短料的負面影響也逐漸緩解，通訊產業、電腦及周邊產業仍持續攀升，營業額分別為81.45億元(成長率17.30%)、54.15億元(成長率31.29%)。

今年上半年南科就業人數為91,683人，較2021年底增加7633人，預估全年員工人數將達9.3萬人。此外，出口金額受惠高效能運算及通訊市場晶片之需求帶動達2,764.22億元，較2021年同期成長9.24%；其中積體電路產業出口金額1,666.21億元為最大宗，占南科出口比重達60.28%，較2021年同期成長27.95%；另今年上半年進口額2,420.87億元，成長達109.20%，係因旗艦大廠持續擴產，進口設備帶動相關需求。

南科管理局表示，南科成立迄今27年，從一片蔗田，搖身蛻變為全球最先進的半導體製造聚落。在高效能運算、車用電子及通訊等強勁需求帶動下，展望未來，南科將持續導入學研技術厚植園區研發量能、打造兼具科技與環境永續的新世代園區，並擴散南科的成熟產業聚落效應，強化區域經濟韌性，持續高營收、高成長、高就業的黃金期。