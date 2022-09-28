2022馬來西亞國家智慧展開鑼 智慧製造解決方案商機大

馬來西亞政府近年來全力推動智慧城市、智慧製造應用，相關商機吸引全球矚目。「SMART NATION EXPO & FORUM 2022」馬來西亞國家智慧展於27日揭開序幕，該展覽隨著全球疫情趨緩，各國逐步解封並開放邊境管制，為疫情降溫後馬來西亞重要的實體年度盛會，吸引來自23國全球知名品牌，超過500家參展廠商共襄盛舉。

為協助臺灣電子設備、智慧製造、AI人工智慧應用、智動化、智慧工廠、智慧物流及智慧機械等解決方案相關業者強化國際行銷能力，展現台灣廠商的科技實力並協助廠商尋求更多新南向智慧製造及智慧城市新商機。由PMC精機中心與TAITRA貿協共同執行的經濟部國際貿易局「智慧機械海外推廣計畫」，展覽首日舉辦台灣智慧製造解決方案產品發表會暨交流會（Innovative Technology and Product Launch & Business Matching），由台灣電子設備協會及貿友展覽公司共同協辦，邀請駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處經濟組章遠智組長開場致歡迎詞、馬來西亞房屋及地方政府部秘書長、檳城市長等貴賓代表蒞臨與會，成功為台灣智慧製造產業在馬來西亞提升品牌形象。

馬來西亞國家智慧展共有18家台灣廠商前往參展，其中「智慧機械海外推廣計畫」為經濟部國際貿易局協助我國智慧機械業者拓銷國際市場能力的重點工作之一，此次產品發表會暨交流會集結了台灣5家代表性廠商，艾訊、漢錸、新漢智能、所羅門及華電聯網一同參與，以數位行銷及商機鏈結為核心，提升我國智慧製造及智慧機械產業在國際的能見度，進而帶動實際出口產值。

該活動亦邀請當地買主、代理商與公協會等相關業者共同參加，提供廠商一個重要的發表舞台，主題聚焦在智慧製造、智慧城市、AI、IOT、智慧工廠、數位轉型、系統整合及解決方案等，透過該計畫的多元整合行銷，從大會展覽刊物、電子報、社群貼文到網路廣告等方式，以台灣智慧製造及智慧機械整體形象，共同為此次參與的5家台灣業者進行聯合行銷宣傳，以利加速業者開拓更多東南亞市場新商機。