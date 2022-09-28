英特爾啟動價格戰 第13代處理器訂價直壓AMD

英特爾今天發表第13代Intel Core處理器系列產品，並公布旗艦級i9處理器訂價589美元（約新台幣1.9萬元），價格比競爭超微（AMD）的699美元還低，壓制對手企圖明顯。

英特爾PC客戶運算事業群副總裁高嵩今日在台灣舉辦的Open House記者會指出，他不便評論同業價格策略，但整體而言，英特爾今年新品價格與去年大致持平，主要為了照顧市場上所有用戶，目前定價策略對英特爾的市場競爭力最有幫助。

由於通膨和匯率劇烈波動，英特爾主管透露，同規格產品，光是美元升造成的影響，成本就上升15%，因此各家目前在報價方面都遭遇很大的難題，夾處於買氣不佳、市場端庫存升高，有降價消化庫存壓力，但匯率因素又造成本上揚的兩難窘境。

高嵩坦承英特爾已擬定去化庫存策略，正和客戶進行溝通。但他強調，市場從高速成長轉為成長放緩，需要消化庫存時，對英特爾而言是個機會，可以跟客戶更緊密合作，提供客戶最需要的產品。

英特爾第13代Core處理器預定10月20日正式發售。