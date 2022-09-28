最後一位！李中旺辭友訊董事 創業團隊全面退出董事會

友訊（2332）共同創辦人李中旺辭任董事職務，近年創業團隊陸續離開友訊董事會，李中旺則從友訊上市以來，一直擔任董事職務至今，而李中旺辭任董事，也代表友訊當年創業團隊全面退出董事會。

友訊成立於1987年，由已故創辦人高次軒看準，隨著個人電腦的發展，激發在區域網路需求，組成七人創業團隊，毅然創立友訊，包含負責軟體開發的林榮春、硬體設計的李中旺、韌體設計的張傳財、行銷業務的楊震威及國乃強，以及負責後勤支援的權福生。

當年高次軒將公司名字取名「友訊」，有好朋友一起來搞通訊及友善的通訊等兩層涵義；英文名字D-Link則有資訊連結（Data-Link）的意義。後來友訊切割製造單位獨立成立明泰科技（3380），由被集團內暱稱為「大師傅」的李中旺接下董事長職務。

後來高次軒在2008年驟逝，後來友訊雖有高次軒及創業團隊打下的良好基礎，以及既有經營團隊撐住，但面對大陸品牌低價競爭，友訊年年獲利的紀錄被打破，2015年每股虧損2.9元，面臨成立以來首次虧損。後來李中旺也曾陸續擔任董事長、執行長及副董職務。

2020年台鋼集團默默收購友訊股權，加上包含李中旺在內的友訊董監事支持改革的情況下，在股東會上掌握多數股權，正式拿下友訊經營權，由李中旺擔任董事長。而佳世達（2352）的第二大股東也拿下明泰經營權，後來又買下友訊持有的明泰股權。當年友訊創業團隊創立的友訊及明泰，經營權全部旁落他人。

2021年7月，李中旺與台鋼集團理念及目標越行越遠，李中旺申報轉讓5,000張友訊持股，持股降至約6,779張，後來又辭任友訊董事長及執行長，友訊董事會則通過由郭金河擔任董事長，李中旺擔任友訊集團總裁，李中旺逐漸淡出經營。

今（28）日友訊公告李中旺辭任董事職務。李中旺從友訊上市櫃以來，不管身兼什麼職務，都持續擔任友訊董事，李中旺辭任後，也宣告當年友訊七人創業團隊全面退出友訊董事會。目前友訊董事會內，除台鋼集團外，僅剩已故創辦人高次軒夫人胡雪的投資公司及高次軒兒子高宏毅。