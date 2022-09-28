竹科上半年營業額8,253.76億元 年增10.9%

僅管有美中貿易及科技戰、俄烏戰爭、疫情及通膨各種的挑戰下，新竹科學園區今（28）日發布，竹科今年上半年表現持續亮眼，營業額達到雙位數成長，同時進出口額及就業人數再創歷史新高。

竹科擁有完整高科技產業聚落、半導體先進製程技術與堅實研發基礎，在全球晶片產品供應鏈中佔關鍵地位，2022年上半年營業額及出口額較去年同期分別成長10.9%及5.4%，達8,253.76億元及7,868.66億元。另廠商因建廠購置機台設備及資料中心等需求攀升，帶動原物料及電子零組件需求增加，上半年進口額成長亦大增41.3%，達4,061.94億元。

以六大產業營收成長情形來看，電腦及周邊產業成長26.6%居冠；通訊產業成長15.9%次之；精密機械、積體電路及生物技術產業成長率依序為12.3%、10.5%及5.8%；另光電產業小幅衰退1.8%。電腦及周邊產業成長幅度居冠主要是受惠於後疫情時代消費反彈，帶動終端市場如資訊及消費性電子營收成長；通訊產業成長幅度次之，係因AIoT及5G等移動通訊及新興應用領域帶動成長。

截至2022年6月竹科共新引進20家投資案，投資金額78.74億元，預估3年內可再提供1,500人以上就業機會，創造超過197億元營業額。生技類占新核准入區廠商高達35%，為7家，其中開發精準健康產品或服務者計3家，佔43%。

重大投資案包括積亞半導體、保瑞生技、汎銓科技及韓松化學等；動土擴廠案計有宜鼎國際、欣銓科技、超能高新材料及采鈺科技。截至2022年6月已入區登記廠商計555家，較去年同期增加17家，成長3.16%；就業人數達16萬8,778人，較去年同期增加5,796人，成長3.6%。

竹科表示，展望未來將以國家整體科技發展的高度，朝向「產業面、生活面、環境面」的三大方向前進，活絡創新創業以壯大竹科生態圈、強化科技人才與在地鏈結以融入竹科生活圈及推動低碳綠能園區，提高再生能源自給率等，竹科積極推進高科技研發、生活品質與綠色園區三者均衡發展，引領高科技產業精進同時為環境永續貢獻心力，期望創造經濟、生活與環境三贏局面，邁向實現國科會規劃下世代科學園區的目標。