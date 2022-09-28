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上半年營業額比去年增18.37% 中科：下半年再創新高

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局今指出，上半年營業額仍達5714.84億元，較去年同期成長18.37%。圖／中科管理局提供
中科管理局今指出，上半年營業額仍達5714.84億元，較去年同期成長18.37%。圖／中科管理局提供

雖受俄烏戰爭、全球高通膨及疫情衝擊，中科管理局今指出，上半年營業額仍達5714.84億元，較去年同期成長18.37%，貿易總額4628.23億元，較去年同期成長 25.08%；就業人數較去年同期成長4.78%。

至於下半年，預估經濟成長率雖可能下修，但中科仍持續招商，在廠商陸續進駐營運，以及科技大廠維持製程領先與擴大產能，且疫情沒有大規模影響製造業產能下，中科營業額仍可再創新高。

其中，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使晶圓代工價格調漲及記憶體訂單暢旺，營業額成長28.9%。

光電產業去年在宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下基期墊高，而上半年則因面板價格下跌及中國封控措施等影響，營業額衰退25.59%。但光電產業廠商仍持續布局高端、高附加價值市場，期能維持產業競爭力。

精密機械產業受惠設備需求回溫及產品漲價效益，營業額成長18.32%；生物技術產業受惠市場需求增加，營業額成長34.96%；另電腦及周邊產業受惠歐美市場需求成長及產品價格上漲，營業額成長39.54%。

中科管理局說，上半年引進高科技廠商10家，其中積體電路及生物技術各3家、精密機械2家、光電及電腦周邊各1家，投資額187.63億元，加計園區廠商增資案3.2億元及擴廠案1342億元，投資總額達1532.83億元。

截至6月底，已引進235家國內外高科技廠商(包含44家外商)，計畫投資額逾2兆4384億元。

中科

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