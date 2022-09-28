2022年全球晶圓廠設備支出叩關千億美元 創新高

國際半導體產業協會（SEMI）今(28)日公布最新全球晶圓廠預測報告指出，2022年全球晶圓廠設備支出達到990億美元，年增9%，創歷年新高，預計今年和2023年的全球晶圓廠產能，仍持續成長，其中台灣年增率居全球之冠也是半導體設備支出的領頭羊，支出總額達300億美元，年增47%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「全球晶圓廠設備市場在新晶圓廠及製程技術升級的推波助瀾下，預計在2022年到2023年間仍將維持高度的設備採購支出。」

根據SEMI調查統計，台灣為2022 年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去年增長47%，來到300億美元；韓國則小跌5.5%，以總額222 億美元排名第二；第三名的中國也自去年高峰下滑 11.7%，收在200億美元。

歐洲/中東地區今年支出可望創下該區歷史紀錄，達66億美元，高效能運算(HPC)應用對於先進製程的強勁需求，推動該區業者積極投資，規模雖然不比其他前段班地區，但141%的同比增長躍升幅度驚人：美洲及東南亞地區2023年的設備投資金額預期也將打破紀錄。

根據SEMI全球晶圓廠預測報告，全球晶圓設備業產能連年增長，繼2021年提升7.4%後，今年增幅將近8%，來到7.7%。上次年增率達8%需回溯至2010年，當時全球月產能每月僅1,600 萬片（8吋約當晶圓）， 幾乎僅是2023年預估月產能2,900 萬片（8吋約當晶圓）的一半。SEMI預估2023年產能將持續提升，成長幅度達5.3%。

SEMI指出，2022年，全球半導體廠商積極擴充產能，共計167座晶圓廠和生產線進行產能擴充，用於產能擴充的設備支出比重佔整體設備支出超過84%，明年仍有129座晶圓廠和生產線將持續提升產能，占整體設備支出比例79%。

晶圓代工業者一如預期，為2022年和2023年設備採購的最大來源，約佔53%，其次是記憶體業者，分占2022年的32%以及2023年的33%。絕大部分產能成長也將集中於此兩大產業別。