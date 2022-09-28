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群創自創節能i-ACE智能空調系統 加速邁向低碳未來

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
群創宣布自主開發i-ACE智能空調系統，積極推動低碳綠色生產，加速實現淨零排放目標。記者李珣瑛／攝影
群創宣布自主開發i-ACE智能空調系統，積極推動低碳綠色生產，加速實現淨零排放目標。記者李珣瑛／攝影

因應減緩氣候變遷衝擊，全球加速能源轉型，群創（3481）響應2050淨零排放目標，今（28）日宣布自主開發i-ACE智能空調系統（Intelligent Advanced Chilled-water Economy, i-ACE），持續以創新技術追求能源與資源最佳使用效率，積極推動低碳綠色生產，擴大綠色創新效益，有效降低溫室氣體排放，加速實現淨零排放目標。

群創致力氣候變遷減緩與調適作為，自主開發i-ACE智能空調系統，藉由i-ACE智能控制導入，整合冰水主機、冷卻水塔及泵浦設備的運轉及負載特性，及累積多年的空調設備運轉資料，應用人工智慧大數據演算分析，建立各設備預測模型及最佳化整合模型，將傳統的單變數獨立控制，提升至可將冰水主機、冷卻水塔及泵浦各設備，以同步多變數最佳化控制模式進行，提升整體空調系統運作至最佳效率運轉點。

群創的i-ACE智能空調系統，透過精準控制，有效預測系統最佳控制點，以達最佳節能效益，實際驗證每年可節省1,333萬度，節電效益達1.95 %，約年減6,786噸CO2e碳排量，同時兼顧節能與穩定運轉特性，並透過自主開發的過程，持續培訓各廠區系統負責人員，讓員工與公司共同成長，加值其職場發揮與提升專業能力。

隨著淨零排放成為永續新顯學，因應氣候變遷儼然已是企業永續經營的重要責任，群創加強氣候韌性調適，提升能源使用效率，持續努力減緩溫室氣體排放，落實3Gos（Sustainability on the Go：3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing）「群創永續進行式」發展目標，將Go green環境面目標體現於各項永續措施，以創新技術強化綠色生產管理成效及永續競爭力，邁向淨零排放願景目標。

群創 氣候變遷

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