群創自創節能i-ACE智能空調系統 加速邁向低碳未來

因應減緩氣候變遷衝擊,全球加速能源轉型,群創(3481)響應2050淨零排放目標,今(28)日宣布自主開發i-ACE智能空調系統(Intelligent Advanced Chilled-water Economy, i-ACE),持續以創新技術追求能源與資源最佳使用效率,積極推動低碳綠色生產,擴大綠色創新效益,有效降低溫室氣體排放,加速實現淨零排放目標。

群創致力氣候變遷減緩與調適作為,自主開發i-ACE智能空調系統,藉由i-ACE智能控制導入,整合冰水主機、冷卻水塔及泵浦設備的運轉及負載特性,及累積多年的空調設備運轉資料,應用人工智慧大數據演算分析,建立各設備預測模型及最佳化整合模型,將傳統的單變數獨立控制,提升至可將冰水主機、冷卻水塔及泵浦各設備,以同步多變數最佳化控制模式進行,提升整體空調系統運作至最佳效率運轉點。

群創的i-ACE智能空調系統,透過精準控制,有效預測系統最佳控制點,以達最佳節能效益,實際驗證每年可節省1,333萬度,節電效益達1.95 %,約年減6,786噸CO2e碳排量,同時兼顧節能與穩定運轉特性,並透過自主開發的過程,持續培訓各廠區系統負責人員,讓員工與公司共同成長,加值其職場發揮與提升專業能力。

隨著淨零排放成為永續新顯學,因應氣候變遷儼然已是企業永續經營的重要責任,群創加強氣候韌性調適,提升能源使用效率,持續努力減緩溫室氣體排放,落實3Gos(Sustainability on the Go:3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing)「群創永續進行式」發展目標,將Go green環境面目標體現於各項永續措施,以創新技術強化綠色生產管理成效及永續競爭力,邁向淨零排放願景目標。