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Alienware Aurora R15旗艦電競桌上型電腦 全新亮相

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
全新Alienware Aurora R15旗艦級電競專用桌上型電腦，打造最沉浸的電競體驗。戴爾／提供
全新Alienware Aurora R15旗艦級電競專用桌上型電腦，打造最沉浸的電競體驗。戴爾／提供

品牌大廠戴爾（DELL）旗下電競品牌Alienware今（28）日推出全新升級的Aurora R15旗艦級電競專用桌上型電腦。

全新Alienware Aurora R15旗艦級電競桌機搭載最新第13代Intel Core處理器、NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡，以及一系列系統更新功能，大幅提升電腦性能。

Alienware指出，為強化散熱效率同時確保頂尖性能，我們為所有第13代Intel Core K系列規格，配置以下進階功能，包含240mm水冷系統，另可選配升級為240mm Cryo-Tech冷卻技術。五個120mm風扇：在頂端配置一組240mm的LC組件，作為雙排氣風扇使用，後方再增加一個排氣風扇，前方則裝有兩個進氣風扇。蜂巢型側通風孔可導入額外氣流。12相處理器電壓調節，有助延長性能峰值。主機板上的電壓調節器、散熱器，有助確保冷卻功能完全發揮。80 Plus白金等級電源供應器，提供優異的電源效率。記憶體速度提升至DDR5 4800MHz（或MT/s）。定義的記憶體架構支援最高速度UDIMM，以獲得更快性能。

Alienware表示，透過升級功能，處理器功率增加58%、獲得雙位數的效能提升，同時CPU運作溫度降低5˚C。此外，我們的全新散熱策略協助提升最高達19%的系統氣流、在CPU密集工作負載情況下靜音度降低多達66%，以及GPU密集工作負載情況下靜音度降低9%。

Aurora R15專為支援NVIDIA的旗艦GeForce RTX 4090顯卡，配置高達1350W的電源供應器（高於前代的1000W）。而在顯卡方面，我們也重新調整顯卡插槽，以容納更大尺寸的顯卡設計（最高可容納3倍寬的顯卡）。除了提供NVIDIA GeForce RTX 40系列和30系列的GPU，Aurora R15也支援AMD Radeon RX 6000系列顯卡，完美搭配首款QD-OLED AMD FreeSync顯示器。

電競 處理器

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