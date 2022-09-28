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微星英特爾聯手 新一代電競桌機登場

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MSI微星科技發布第13代Intel®Core™處理器電競桌機與Z790主機板。微星／提供
MSI微星科技發布第13代Intel®Core™處理器電競桌機與Z790主機板。微星／提供

全球PC領導品牌微星（2377）與英特爾聯手推出全新搭載第13代Intel®Core™處理器電競主機。第13代 Intel® Core™處理器具有最多24個核心與32個執行緒，以其強大的性能帶來最佳的遊戲體驗。微星擁有多款電競主機，以滿足不同喜好的玩家。

微星MEG系列持續推出備有微星獨家特點的高階機種，供喜愛嘗鮮全新特殊功能的遊戲玩家使用。外觀經典的 MPG Infinite X2和Codex系列以及輕巧型MPG Trident 3和MPG Trident AS同樣具備了第13代 Intel® Core™ 處理器的性能。除了最新的第13代 Intel® Core™處理器帶來的性能提升外，微星還增加了多種獨特的功能和創新的設計。

MEG系列除了搭載第13代 Intel® Core™ i9處理器和 NVIDIA® GeForce RTX® 40系列顯卡外，MEG系列獨有的 HMI（人機界面）功能也有重大升級。

全新的HMI 2.0結合了GI功能與顯示面板。最初應用於MEG Aegis TI5 的HMI，現在在新推出的旗艦機種MEG Trident X2配備了4.5” IPS觸控面板，也同樣能有更直覺的操作。

眾所期待零組件升級帶來的性能提升，MEG Trident X2 配備獨特的 Air Baffle、Silent Storm Cooling 3和280 mm水冷，以確保低溫度和低噪音，為遊戲玩家提供最佳遊戲體驗。

此外，採用最新的ATX 3.0標準電源，支援NVIDIA® GeForce RTX®40系列顯卡，為系統提供更穩定的供電。

在過去幾年來，微星持續在電競螢幕市場上有長足的進步，獲得了知名的媒體夥伴與消費者的一致好評。微星仍繼續增進且不為現階段的成就感到滿足。這次，微星推出了知名QD螢幕系列的最新產品。MEG 342C QD-OLED採用最新的QD-OLED面板，具有超快的0.1ms GtG反應時間和 175Hz高刷新率。Quantum Dot與OLED技術兩者的優勢完美結合，將電競螢幕提升到一個新的層次。

此外，MEG 342C QD-OLED 具有真10 bit色深和99.3%的DCI-P3廣色域涵蓋率。 為確保開箱即用的色彩準確性，微星對顯示器進行了出廠校準，以確保 達到dE≤2標準。此螢幕支援MSI獨家的G.I.功能，並可與MSI電競主機系列同步，以獲得最佳的遊戲體驗和遊戲優勢。

微星 電競

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