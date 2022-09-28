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雙A拼Q4旺季 今推新品搶市

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

雙A宏碁（2353）、華碩（2357）今（28）日均宣布推出新品搶市。

宏碁今宣布推出電競桌機Predator Orion 7000（PO7-650）系列，將搭載全新第13代Intel® Core處理器，以強大的性能進一步提升使用者的桌機遊戲體驗。Predator Orion 7000（PO7-650）是一款專為熱血遊戲鐵粉、與遊戲創作者所設計的可升級電競桌機，並且挑戰高性能多工處理與進階運算性能的極限。

宏碁資訊產品固定運算事業總處長李政達指出，配備全新第13代Intel® Core桌上型電腦處理器的Predator Orion 7000，即便是最刁鑽的遊戲也能展現絕佳性能，持續為遊戲玩家提供超越想像的遊戲體驗，我們也很高興能率先將全新處理器推向市場。

華碩今推出AMD X670E / X670主機板，包括：ROG Crosshair、ROG Strix、TUF Gaming、ProArt與Prime五大系列，其中強勢回歸的ROG Crosshair，兼具突破極限的剽悍效能與專屬格調；ROG Strix以匠心設計提供出色電競實力；TUF Gaming擁有經久耐用的絕佳可靠性；ProArt X670E-Creator WiFi透過專業風格、卓越連接性，以及震撼性能為創作者效力；Prime則為消費者帶來更廣泛的多樣化選擇。

AMD全球副總裁暨客戶通路業務總經理David McAfee表示，華碩X670五大系列主機板功能完整，眾多獨家特色讓使用者可藉由最新一代DDR5及PCIe 5.0連線，淋漓釋放AMD Ryzen 7000系列處理器的極致潛能，滿足各種嚴苛需求。

處理器 宏碁資訊 ROG

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