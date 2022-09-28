日月光攜手高通 打造全球首座5G系統整合智慧工廠

日月光（3711）與高通今日宣布攜手亞太電信（3682）、亞旭電腦（Askey）、資策會、戴夫寇爾（DEVCORE）、愛立信（Ericsson）、富鴻網（FHNet）、國立成功大學智慧製造研究中心，在經濟部工業局的指導下，共同展開兩年期計畫。透過5G獨立組網（Standalone, SA）與毫米波雙連線（mmWave NR-DC）等先進5G技術，開發5G系統整合解決方案，並導入日月光實際上線應用，打造全球首座5G SA mmWave NR-DC智慧工廠。

這座企業專網智慧工廠應用場域全面採用台灣5G終端設備，並結合支援5G獨立組網毫米波雙連線的Snapdragon X65 5G數據機射頻系統。相較5G非獨立組網（Non-Standalone, NSA）技術，5G獨立組網毫米波可以在無需使用6 GHz以下頻譜的錨點的情況下部署5G毫米波網路和裝置，以更有彈性地提供具有數千兆位元速度和超低延遲的無線光纖寬頻網路，加速落實智慧化系統的開發與應用。

擁有極高的上下行資料傳輸速度和大網路容量是打造智慧工廠的關鍵。透過採用高通開發的Snapdragon X65 5G數據機射頻系統，智慧工廠得以於5G毫米波頻段利用4載波上行載波聚合（4CC ULCA），整合28GHz毫米波頻段的4個100MHz連續載波頻寬，並透過雙連線技術與2.6GHz中頻頻段結合，達到600Mbps的上行速度。打造智慧工廠的另一個關鍵是5G SA的超低延遲，以 SA 具彈性的架構擴大5G mmWave覆蓋範圍，滿足半導體高階製造製程所需的可擴展性，大幅加速智慧製造進程及應用。

日月光也將透過計畫發展新一代智能化全面品質管理技術，以帶來包括「人員SOP異常AI偵測」、「協同物料智能管理」、「封測業品質檢測AI系統」等使用案例。同時，透過結合OT資安防禦技術，驗證專網環境的資訊安全與系統可靠度，全面升級智慧製造，打造全面無線化、智能化，兼具安全性、可靠性的智慧工廠。這些使用案例只有在導入結合5G中頻段和毫米波頻段的先進5G SA NR-DC技術的5G企業專網環境下方能實現，並可進一步推廣應用於智慧工廠以外的智慧場域中。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，作為全球5G技術的領導者，我們認為5G發展的下一步是邁向獨立組網，以推動如工業物聯網、雲端服務領域的產業成長。此次合作再次凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢，以及高通一直以來對台灣市場及生態系的高度重視。我們很高興能成為推動產業轉型所需技術發展的一員，並將持續協助台灣加強毫米波技術掌握，共同為強化台灣5G產業生態系而努力。

日月光執行長吳田玉表示，感謝政府在半導體產業創新研發的投入與支持，台灣得以在世界版圖上名列前茅。下一步的發展更具挑戰，期在業界領頭羊的共同合作下，憑藉具代表性的研發場域，以符合產業技術的領先與龐大的市場需求、在短時間聚焦、突破創新下，奠定跨領域、跨世代、跨國界的商機。此次透過產、官、學、研攜手合作，引領5G智慧製造前進，在獨立組網，雙連線，開放式架構，軟體硬體及系統智慧的突破，希望能為台灣及全球的智慧製造產業鏈、設備廠商、及半導體人才培育帶來拋磚引玉的正面影響，打造更完整的產業聚落。

亞太電信董事長陳鵬表示，亞太電信致力技術創新與5G產業發展，憑藉5G企業專網和垂直應用整合的深厚實力，攜手愛立信、高通完成全台第一個5G獨立組網雙連線，在此次計畫中，於日月光場域建置5G專網，透過運行於中高頻段的網路架構，提供極大上行頻寬、極低時延的優異表現，打造更具彈性、智能、安全及可靠的5G mmWave 獨立組網雙連線智慧工廠，樹立台灣5G企業專網應用新里程碑，加速國內產業升級。

整合5G中頻段、毫米波頻段的5G獨立組網NR-DC技術，能提供超高速的5G上行和下行鏈路傳輸速率以及更廣的5G覆蓋範圍，以實現企業和消費者都需要的高效能、低延遲連網能力。5G獨立組網毫米波雙連線將協助加速5G垂直應用發展、激發5G生態系的更多創新，以推動台灣產業全面升級。