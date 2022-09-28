搶先拉抬聲勢 鴻海釋出10/18科技日10秒宣傳片

鴻海（2317）今（28）日釋出下個月、10月18日即將登場的「2022 HHTD鴻海科技日」的10秒預告片，為了一年一度舉辦的鴻海科技日拉開序幕。

鴻海日前指出，鴻海科技日將秀先進晶片成果。同時，當天鴻海還將發表2輛全新的電動車，值得期待。

以鴻海MIH平台打造的Luxgen納智捷「n⁷電動休旅」，已在9月1日上午9時開放1000元預購後，熱烈情況甚至一度造成網站癱瘓，據悉預訂數量已超過一萬台。萬眾矚目的「n⁷電動休旅」詳細規格與正式售價，也將在鴻海科技日當天揭曉。

鴻海表示，延續「3+3=∞ 」活動主軸，今年鴻海在「∞」符號特別佐以衛星鏈的光點連線意象，突顯鴻海以電動車為核心，進一步延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。

不過受到大盤疲軟影響，鴻海今日早盤股價下挫逾2%，股價來到波段低點101.00元。