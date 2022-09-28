搶先拉抬聲勢 鴻海釋出10/18科技日10秒宣傳片
鴻海（2317）今（28）日釋出下個月、10月18日即將登場的「2022 HHTD鴻海科技日」的10秒預告片，為了一年一度舉辦的鴻海科技日拉開序幕。
鴻海日前指出，鴻海科技日將秀先進晶片成果。同時，當天鴻海還將發表2輛全新的電動車，值得期待。
以鴻海MIH平台打造的Luxgen納智捷「n⁷電動休旅」，已在9月1日上午9時開放1000元預購後，熱烈情況甚至一度造成網站癱瘓，據悉預訂數量已超過一萬台。萬眾矚目的「n⁷電動休旅」詳細規格與正式售價，也將在鴻海科技日當天揭曉。
鴻海表示，延續「3+3=∞ 」活動主軸，今年鴻海在「∞」符號特別佐以衛星鏈的光點連線意象，突顯鴻海以電動車為核心，進一步延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。
不過受到大盤疲軟影響，鴻海今日早盤股價下挫逾2%，股價來到波段低點101.00元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言