鴻海科技日10月18日登場 電動皮卡受矚目

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）將在10月18日登場，鴻海今（28）日發布官方文宣，今年的HHTD22主視覺，兩側設計上以2022年度代表色長春花藍，加上綠螢光色所顯現的煙霧感，漸進地帶出沉浸式虛擬場景，結合背景上的0跟1的數位編碼，呈現出虛實整合的即視感。

鴻海表示，延續「3+3=∞ 」活動主軸，今年我們在「∞」符號特別佐以衛星鏈的光點連線意象，突顯鴻海以電動車為核心，進一步延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，2022年鴻海科技日，還將推出兩款新車。外界預期，其中一款可能是電動皮卡。由於鴻海已經在2021年與北美新創電動車廠Lordstown合作，並開發旗下的Endurance電動皮卡，在此基礎之上，鴻海可能推出相關產品。

至於第二款新車，可能是Model B。與車長4,640mm、軸距2,860mm，並且定位為5+2座中型休旅的Model C不同，Model B鎖定軸距2.45米至2.6米之間，也就是臺灣市場慣稱為中小型以及中型級距的入門市場，也是目前房車以及跨界休旅的主流市場級距。而且，Model B還將採用模組化設計，未來可以順應客戶需要，發展出不同尺寸的房車、掀背車或者跨界休旅車等多元樣貌。

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