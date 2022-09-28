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鴻海科技日即將登場 電動車、低軌衛星應用均將是焦點
鴻海科技日即將於今年10月18日登場，預計今年科技日中鴻海還會再發表2-3款電動車，這也讓股民、消費者相當期待。
鴻海科技日主視覺設計今日對外公開，兩側設計上以2022年度代表色長春花藍，加上綠螢光色所顯現的煙霧感，漸進地帶出沉浸式虛擬場景，結合背景上的0跟1的數位編碼，呈現出虛實整合的即視感。
延續「3+3=∞ 」活動主軸，今年鴻海在「∞」符號特別佐以衛星鏈的光點連線意象，突顯鴻海以電動車為核心，進一步延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。
市場盛傳，繼Model C、Model E、Model T之後，今年鴻海極有可能在科技日中曝光Model B原型車；消息人士表示，若說Model C搶攻的是台灣跨界休旅車市場，那麼，Model B鎖定的就有可能會是中型房車市場，有望採用模組化設計，以符合市場需求。
如同智慧型手機市場，鴻海現在也年年推出新設計車款，不過，除了Model B之外，是否還會有全新車款推出，市場不得而知，10月18日科技日來臨即見分曉。
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