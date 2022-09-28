跟進外資 大型本國投顧降評台積電

繼外資接連降評台積電（2330）後，大型本國投顧最新報告稱，多家客戶進一步修正訂單下，台積電明年第1季整體產能利用率恐降至80%，但表現可望持續優於同業，維持「增加持股」評等，目標價降為580元。

台積電ADR今日凌晨收盤小漲0.03%，收73.03美元，終止連五黑走勢。

大型本國投顧分析，鑒於聯發科（2454）、高通、輝達、超微等客戶進一步修正訂單，預估台積電第4季7奈米、6奈米製程產能利用率將自滿載水準下滑至約90%，4奈米、5奈米製程訂單大致不變，產能利用率符合傳統季節表現。

法人預估2023年台積電先進製程產能利用率將持續降低，肇因於主要客戶減少ASIC訂單，第1季整體產能利用率將降至80%谷底，但蘋果3奈米製程需求穩健，Mac、iPad將如期於當季開始貢獻營收。

在半導體產業存貨顯著修正下，法人預期台積電受害最小，且表現持續優於同業，主要除技術領先、客戶廣泛外，並啟動新一輪漲價以反映上升的通膨成本。

針對整體晶圓代工產業，終端需求不振與總經環境走弱，將導致訂單修正幅度較大，國內相關廠商第4季獲利下修幅度將較預期進一步擴大，法人估計台積電、聯電（2303）、世界（5347）先進產能利用率恐分別降至94%、91%、70%，並在接下來的法說中提出更疲弱的展望。

展望2023年，法人維持明年第1季為晶圓代工產業谷底看法，但產能利用率降低幅度將超過原先預期，隨存貨修正結束，將在第2季見到營收復甦，而毛利率雖自今年第4季可能開始下滑，明年第2季存貨修正後，可望觸底反彈。

法人對於台積電、聯電、世界先進明年最新毛利率假設依序為55.0%、34.0%、27.8%，反映訂單降幅較預期大，至於資本支出分別為360億美元、28億美元、新台幣80億元，主要是設備交貨時間仍長。