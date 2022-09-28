快訊

國安基金不救？台股何時回溫可抄底 專家曝「三個數據」

如何避免吃進農藥殘留蔬果？譚敦慈授唯一辦法：台灣10大乾淨蔬菜一次看

老三轉向大哥…長榮弟弟派同盟瓦解 引爆點是星宇航空

跟進外資 大型本國投顧降評台積電

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

繼外資接連降評台積電（2330）後，大型本國投顧最新報告稱，多家客戶進一步修正訂單下，台積電明年第1季整體產能利用率恐降至80%，但表現可望持續優於同業，維持「增加持股」評等，目標價降為580元。

台積電ADR今日凌晨收盤小漲0.03%，收73.03美元，終止連五黑走勢。

大型本國投顧分析，鑒於聯發科（2454）、高通、輝達、超微等客戶進一步修正訂單，預估台積電第4季7奈米、6奈米製程產能利用率將自滿載水準下滑至約90%，4奈米、5奈米製程訂單大致不變，產能利用率符合傳統季節表現。

法人預估2023年台積電先進製程產能利用率將持續降低，肇因於主要客戶減少ASIC訂單，第1季整體產能利用率將降至80%谷底，但蘋果3奈米製程需求穩健，Mac、iPad將如期於當季開始貢獻營收。

在半導體產業存貨顯著修正下，法人預期台積電受害最小，且表現持續優於同業，主要除技術領先、客戶廣泛外，並啟動新一輪漲價以反映上升的通膨成本。

針對整體晶圓代工產業，終端需求不振與總經環境走弱，將導致訂單修正幅度較大，國內相關廠商第4季獲利下修幅度將較預期進一步擴大，法人估計台積電、聯電（2303）、世界（5347）先進產能利用率恐分別降至94%、91%、70%，並在接下來的法說中提出更疲弱的展望。

展望2023年，法人維持明年第1季為晶圓代工產業谷底看法，但產能利用率降低幅度將超過原先預期，隨存貨修正結束，將在第2季見到營收復甦，而毛利率雖自今年第4季可能開始下滑，明年第2季存貨修正後，可望觸底反彈。

法人對於台積電、聯電、世界先進明年最新毛利率假設依序為55.0%、34.0%、27.8%，反映訂單降幅較預期大，至於資本支出分別為360億美元、28億美元、新台幣80億元，主要是設備交貨時間仍長。

台積電 產能利用率

延伸閱讀

台積電ADR變動不大 較台北交易溢價3.4%

英特爾推開放式小晶片生態系 台積電：全力支持

台積喊漲價 蘋果不埋單

台積報價傳凍漲 聯發科受惠

相關新聞

英特爾再槓上AMD 推地表最強桌上型處理器

晶片大廠英特爾於今（28）日凌晨由執行長基辛格親自上陣發表第13代桌上型處理器，其中旗艦產品第13代Intel Core...

80多家廠商力挺英特爾主導的UCIe聯盟 開啟「晶片製造的新時代」

英特爾今日在年度的「英特爾創新日（Intel Innovation）」宣布，已邀請包括台積電、三星等80多家半導體公司加...

馬堅勇辭光洋科技術長 仍任董事

今年光洋科董監改選後轉任榮譽董事長兼技術長的馬堅勇，27日向董事會請辭榮譽董事長及技術長職務獲准，但仍擔任董事。

英特爾推出第13代Intel Core處理器

英特爾今日在英特爾創新日（Intel Innovation）大會上，正式發表宣布推出第13代Intel Core 處理器...

半導體韌性／做環保非負擔！台積電攜手濾能、光洋科 共創循環經濟商機

「做環保，它不是負擔，反而是商機！」8年前勇闖半導體無塵室濾網的濾能，也是台積電推動本土化的代表性廠商之一。2020年新冠肺炎疫情爆發，不僅協助台灣主要晶圓廠在斷鏈風暴中快速補位接鏈，近期更將與協力廠商，進駐台積電在中科設置零廢中心，協助將半導體製程用的濾網回收再利用。

台灣蝦皮裁員 當天拿錢走人

蝦皮傳在中國大陸市場大裁員後，台灣也難倖免，昨天傳出台灣蝦皮開始裁員，被裁員工的所屬單位傳出包括招商業務單位、Ops（營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。