80多家廠商力挺英特爾主導的UCIe聯盟 開啟「晶片製造的新時代」

英特爾今日在年度的「英特爾創新日（Intel Innovation）」宣布，已邀請包括台積電、三星等80多家半導體公司加入由英特爾主導的小晶片封裝系統的UCIe聯盟，將藉由涵蓋晶圓製造、封裝、軟體和開放式小晶片生態系四要素，開啟「晶片製造的新時代」。

英特爾甚至邀請台積電業務開發資深副總經理張曉強及三星高層，現身力挺UCIe聯盟。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，UCIe聯盟目標是建立一個開放生態系，讓不同供應商在不同製程技術上設計和製造的小晶片，能夠透過先進封裝技術整合一同工作。

他強調說：「在未來10年，我們將看到所有事物不斷地數位化。5大科技超級力量的基礎－運算、連接性、基礎設施、AI和感測，將深切地塑造我們體驗世界的方式。」

為迎接高數位化時代，英特爾正致力於打造開放生態系，且隨著包括英特爾、台積電、三星三大晶片製造商和80多家領先半導體產業公司加入UCIe，「我們正在讓它化為現實。」

基辛格表示，為迎接為引領平台轉型，藉由小晶片實現新客戶和合作夥伴的解決方案，Gelsinger解釋：「英特爾和英特爾晶圓代工服務（Intel Foundry Services）將迎接系統晶圓代工的時代。藉由4個主要組成因素：晶圓製造、封裝、軟體和開放式小晶片生態系，過去被認為不可能做到的創新，如今將為晶片製造開啟全新的可能性。」

基辛格還預告另一項研發中的創新：一種突破性可插拔的共同封裝光子解決方案。光學連結有望達成全新的晶片間頻寬水準，特別是在資料中心，但製造上的困難使其不可避免地昂貴。

為克服這項問題，英特爾研究人員設計一種堅固、高產能，以玻璃為基礎的解決方案，可插拔連接器簡化生產、降低成本，替未來的新系統和晶片封裝架構開創了可能性。