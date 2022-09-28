元富YouTube全新推出「產業這見識」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券繼推出元富股Morning後，又一全新節目「產業這見識」上線。台股逾一千七百檔個股，人人都想跟上績優股，掌握熱門的產業題材就能看懂市場風向。

產業這見識投資講座，由元富投顧的產業研究員擔任講師，每月聚焦一項重點產業、針對單一主題進行深度探討及剖析，為投資人提供思考投資策略的方向。該系列影片於每月月底的周三下午播出，影片置於元富證券官方YouTube頻道，投資人可隨時觀看。

9月初蘋果新品發表會登場，成為投資人爭相關注的焦點。今(28)日14:30直播節目「產業這見識」將以「Apple新品齊發 蘋概股第四季投資亮點」為主題，由元富投顧研究經理顏志龍主講，探討受到iPhone 14買氣看俏，這波蘋概股的拉貨潮將持續多久?台廠供應鏈有哪些關鍵技術是第4季的投資亮點?

「產業這見識」不僅將扎實的研究內容影音化，更特別設計Q&A的環節，使投資人在直播節目進行中能直接與講師即時地交流及討論，取得貼近市場且專業的回覆。8月底節目首播以工業電腦(IPC)為主題，先從國際市場的供需情形了解產業的最新發展，亦能在影片中得知產業的供應鏈關係，明白台灣相關題材的上、中、下游廠商有哪些，以及其發展的重點技術和產品。使投資人在「產業這見識」裡能得知話題產業的深度內容，有助對產業鏈中的相關個股有更完整的認識。

元富證券近年深耕官方YouTube頻道，目前頻道上有「翻轉學堂」、「三分鐘學投資」、「元富談理財」及近期的「元富股Morning」、最新的「產業這見識」。

元富YouTube頻道除了集結多位內外部講師，共同投入投資理財教育，從投資技巧、心法到貼近盤勢的市場資訊與產業動態，投資人還可根據自身需求在頻道上找到相應的內容。元富證券貫徹以金融教育為主軸的「Learn Before Invest」口號、呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，將持續推出更多影音教學，創造元富證券、客戶及社會大眾共榮共好的數位學習平台。

元富 iPhone 14

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