汽車晶片大爆發 統一亞洲半導體ETN 台日攜手卡位商機

車用電子朝向安全、節能與智慧化等趨勢發展，帶動每輛車的半導體含量持續增加，統一證券金融商品部表示，全球車用半導體的前十大廠商囊括過半的市占率，其中，唯二的日本廠商瑞薩電子(Renesas)及羅姆半導體(ROHM)皆納入統一亞洲半導ETN(020025)成分股，讓投資人可以輕鬆參與車用半導體關鍵大廠的長線爆發力。

車用電源管理晶片對於電壓、功率等參數穩定有高度要求，也需要縮短充電時間以及減少耗電量增加續航里程，因此，新一代碳化矽功率半導體的應用將大幅提升。羅姆半導體在全球碳化矽市占第二，建立第三代半導體產線相當積極，預計在2025年之前將碳化矽功率半導體的産能擴大到五倍以上。而第三大車用半導體、車用MCU大廠瑞薩電子在聯網、ADAS、自駕、電動化等皆具備解決方案，近期除了頻透過收購補強實力，也積極研發並量產新款功率半導體。

統一證券表示，日本在半導體的原料以及設備有不可取代的深厚實力，車用晶片時代來臨能有更大的發揮空間；統一亞洲半導體ETN(020025)除了有東京威力、瑞薩以及羅姆等日本半導體領先廠商，還有全球最大記憶體製造商三星以及SK海力士，投資人不必花費精力與成本開設複委託帳戶，就能精準的小額投資亞洲半導體指標公司。

國際半導體產業協會(SEMI)預估到2028年，全球汽車電子市場規模將突破4,000億美元，年複合成長率達7.9%，台積電（2330）(2330)亦表示去年車用晶片出貨量年增50%以上，且將每年持續加碼；統一證券認為雖然目前盤勢不佳，但新趨勢加持的科技板塊中長期仍具高度成長潛力，小額定期定量投入指數商品，能精準掌握特定主題，累積資產並分散個股風險，長久下來即能平均成本，不用擔心錯判股價，是「進階版的存股」。