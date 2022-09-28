英特爾推出地表最快第13代桌上型處理器

英特爾（Intel）今（28）日在Intel Innovation大會上，宣布推出地表最快桌上型處理器，由第13代Intel® Core™ i9-13900K領銜的系列。全新第13代Intel Core系列包括六款新的不鎖頻桌上型處理器，最高達24核心和32執行緒，時脈高達5.8GHz，可提供最佳的遊戲、串流和錄製體驗。

在推出Intel Core不鎖頻處理器的帶領下，第13代Intel Core桌上型系列將包括22款處理器和超過125個合作夥伴的系統設計－於應用效能和平台相容性方面提供毫不妥協的體驗。

效能型玩家們可以利用現有的Intel® 600或新的Intel® 700系列晶片組主板，享受第13代Intel Core處理器的效能提升。結合支援最新的DDR5記憶體並延續DDR4記憶體支援性，使用者不但可以享受到第13代Intel Core處理器優勢，同時也能夠根據自己的功能需求和預算偏好來客製化個人的設定。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，「我們正透過最新一代旗艦級第13代Intel Core處理器再次提升PC效能標準。第13代Intel Core系列是英特爾在PC上如何實現絕佳體驗的最新範例，不但規模龐大，並且能夠橫跨所有PC產品。結合業界領先的合作夥伴生態系，以及如同Intel® Unison™這樣的全新解決方案，我們正在向世界展示未來PC體驗的真正可能性。」

英特爾最先彰顯新一代處理器效能體驗的就是遊戲。

透過Intel 7製程和x86混合架構，打造一個完整、全方位的遊戲和創作平台，即使在最嚴苛的多工負載中第13代處理器依然能夠帶來更好的系統效能。其包含提升最高達15%的單執行緒效能和提升最高達41%的多執行緒效能。

在這一代產品中，英特爾的混合架構將有史以來最快的效能核心（P-core）與數量倍增的效率核心（E-core）結合在一起 — 提供更高的單執行緒和多執行緒效能，進而實現地表最佳的遊戲體驗、內容創作方面的持續進步，以及無與倫比的超頻體驗。

其次是領先業界的桌上型平台功能。

第13代Intel Core桌上型處理器讓使用者在遊戲、內容創作和工作方面可享有領先的效能和體驗，其新增與升級多項功能。

另也推出具有向後相容性的Intel 700系列晶片組，其先進的功能可進一步提升可靠性和效能。

第13代Intel Core桌上型不鎖頻處理器和Intel Z790晶片組將於2022年10月20日上市，包括盒裝處理器、主機板和桌上型系統之銷售。