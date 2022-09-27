震撼 光洋科精神領袖馬堅勇離職

經濟日報／ 本報即時報導

光洋科（1785）27日深夜公告，榮譽董事長暨技術長馬堅勇因個人生涯規劃請辭，即日起生效，技術長職缺待補。馬堅勇是帶領光洋科走出近年多起風暴的靈魂人物，有公司「精神領袖」之譽，其離職引發業界關注。

光洋科近年面臨多起公司營運重大挑戰，2016年爆發員工盜賣450公斤黃金，還假借公司名義向銀行借款5億元，後續並因而遞延公司累積損失約17億元，導致公司營運陷入低潮，馬堅勇當時擔任董事長，帶領公司走出風暴。

2021年，光洋科又遭遇市場派爭奪經營權，由於光洋科是台積電關鍵靶材原料供應商，當時爆發經營權之爭，台積電公開表態力挺由馬堅勇帶領的經營團隊，引起業界高度關注，最後經營權之爭落幕，馬堅勇獲得業界高評價。

不過，馬堅勇在今年5月31日光洋科股東常會後，以「達成階段性任務」為由，主動推舉時任總經理黃啟峰擔任董事長，當時光洋科董事會為感謝馬堅勇長年以來對公司的貢獻，推舉他擔任榮譽董事長，並出任公司技術長。

光洋科27日突然公告馬堅勇離職，業界震驚。光洋科指出，馬堅勇是考量個人生涯規劃而提出辭呈。至發稿前，無法取得馬堅勇回應。

光洋科 台積電 經營權

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