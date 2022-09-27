快訊

【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

「台灣經貿網元宇宙未來館」初登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳開幕時化身「台灣經貿網元宇宙未來館」的領航員。攝影黃淑惠
外貿協會董事長黃志芳開幕時化身「台灣經貿網元宇宙未來館」的領航員。攝影黃淑惠

由經濟部國際貿易局與外貿協會共同推動的台灣經貿網（Taiwantrade）B2B電子商務平台，今（27）日正式啟動「台灣經貿網元宇宙未來館」（Taiwantrade Metaverse），透過領先全球的最新虛實科技整合應用，立志為國內外買主與台灣企業打造首個元宇宙概念電商示範，搶佔元宇宙生態鏈商機。

發表記者會由外貿協會黃志芳董事長主持，並邀請到經濟部國際貿易局李冠志副局長與Meta台灣公共政策總監陳奕儒，一同開啟由真實世界走進虛擬場館的通道，象徵劃時代的浩瀚元宇宙世代正式展開。

已成為當今全球數位經濟焦點的元宇宙產業，由物聯網、AI人工智慧、數位分身、360度環物攝影技術及立體顯影等多重最新科技整合而成的網路空間，藉由網際網路將現實與虛擬世界串聯。只需配戴沉浸式裝備如AR（擴增實境）眼鏡或VR（虛擬實境）頭盔就可即時進入，不僅可應用影視娛樂與遊戲產業，未來還可擴及金融、零售、教育與醫療等。根據全球知名科技產業研究機構TrendForce預估，全球虛擬實境應用內容市場在2025年的規模總值將上看83.1億美元。因此外貿協會臺灣經貿網推出元宇宙未來館，透過沉浸式虛擬展示空間及數位分身應用場景，積極搶攻國際市場商機。

外貿協會董事長黃志芳開幕時化身「台灣經貿網元宇宙未來館」的領航員，親自戴上Meta最先進的All-In-One VR 頭戴式裝置「Meta Quest 2」進入虛擬展館，示範透過最新的數位設備跨越場域限制，走入近100%仿真的展覽空間內完整展現台灣優質產品。整座館場緊扣著台灣獨特的文化意象為設計主軸，精巧融合山林海洋地貌、特色建築與人文工藝等元素，從客家花布、原民圖騰、台北101到台灣蝴蝶皆蘊含在展館空間內，細緻展現台灣風情流轉之美。

「台灣經貿網元宇宙未來館」融合科技力與台灣美學之外，也加強沉浸式體驗的技術研發不遺餘力。結合趣味性互動小遊戲建置，讓使用者透過全手勢操作與上線的使用者交流，全方位涵蓋視覺、聽覺、觸覺等真實感官觸動。這樣全新的商業發展模式不僅響應綠色永續精神，也有望為台灣企業拓展更多國際商機。同時也帶動元宇宙相關的網路及硬體設備等產業發展，帶領台灣企業共創數位經貿強國。

台灣經貿網元宇宙未來館內展示MIT產品，以智慧綠能概念為題，邀集16家企業上架特色商品，如創異物聯的AI人臉辨識 PTZ 自動追蹤視訊攝影機、承昊生技T1 Plus無線手持抗菌機、彬騰企業智慧節能調光窗簾、高知名度的大同電鍋、台灣智慧駕駛股份有限公司的無人電動巴士及東元電機高效能冷卻水塔直驅系統等，將首次透過元宇宙以截然不同的方式，將產品的優勢及能量展示給全世界。

台灣經貿網近年求新求變，導入雲端虛擬展間、Web story、AI撰寫國際新聞稿…等多項AI生成數位內容與數位行銷新服務，幫助會員廠商度過疫情，商機滾滾而來。今年台灣經貿網除更加強量身打造的顧問式一對一數位行銷輔導、站內外行銷資源導流及專屬優化電商經營外，更加入企業專屬 Avatar-產品解說影音生成 DIY、關鍵字廣告自操輔導等新服務，提供一站式解決方案，協助我商輕鬆發展數位貿易。

元宇宙 外貿協會 Meta

延伸閱讀

台灣經貿網進駐Meta元宇宙 虛實整合搶商機

遠傳秀5G元宇宙加速器成果 第二期納入ESG及長照

春魚工作室VTuber新組合「極深空計畫」登場 同步揭露旗下成員3D化消息

聯合線上跨進元宇宙！「台灣365」NFT珍藏寶島大事 限量免費拿

相關新聞

傳台積電明年漲價方案遭最大客戶蘋果拒絕 公司回應了

半導體市況已反轉，對於供應鏈陸續造成影響，如今傳出台積電（2330）最大客戶蘋果拒絕該公司明年漲價的方案。但對於前述客戶...

崇越郭智輝：半導體明年轉強 台積電10年內無敵手

半導體材料通路商崇越集團董事長郭智輝今天表示，中共20大召開後，半導體需求明年會轉強；晶圓代工廠台積電先進製程領先，10...

市場人士吃驚高通發展速度 傳聯發科在汽車晶片市場落後高通

集微網消息，據Digitimes報導，市場人士透露，聯發科在汽車電子領域落後於高通，後者已經獲得多家汽車廠商的訂單。

宣明智：電動車市場達2兆美元 將成台灣另一座護國神山

聯電榮譽副董事長宣明智今（27）日發表新書「電動車產業大未來」，他表示，電動車市場規模可望達到2兆美元，台灣勢必要在20...

宣明智新書發表會上力挺高虹安 為她加油打氣

聯電榮譽副董事長宣明智今（27）日下午舉行「電動車產業大未來」新書發表會，民眾黨立委高虹安也出席，面對眾多媒體提問，高虹...

台灣下個護國神山？ 宣明智新書談電動車

「未來產業發展趨勢是電動車，台灣無論政府、民間，都要積極投入！」聯華電子創辦人宣明智27日發表《電動車產業大未來》新書，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。