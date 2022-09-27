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宣明智：電動車市場達2兆美元 將成台灣另一座護國神山

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
聯電榮譽副董事長宣明智舉行「電動車產業大未來」新書發表會。記者曾原信／攝影
聯電榮譽副董事長宣明智舉行「電動車產業大未來」新書發表會。記者曾原信／攝影

聯電榮譽副董事長宣明智今（27）日發表新書「電動車產業大未來」，他表示，電動車市場規模可望達到2兆美元，台灣勢必要在2025年成為全球電動車市場裡的重要角色，這也才能為台灣打造另外一座護國神山。

宣明智指出，汽車電動化是未來的主要戰場，掌握馬達、電池和半導體者，將掌握高達2兆美元的電動車市場，對於擁有強大資通訊與半導體產業的台灣而言，機不可失。

宣明智說，電動車市場規模，單是小轎車2兆美元產值，就是PC與手機的兩倍，「光這個數字就告訴我們這是一個更大的產業，除了兩輪的車子，還有四輪、特殊車，這個是6兆，又是它的再三倍。」

宣明智表示，電動車時代來臨後，市場重新洗牌、重新開始，在這個新的時點，台灣業者應該要趕快往前衝、互相合作；他也表示，「科技這件事情，就是你努力，就一定會有結果，在電動車上面努力，技術出來、效率出來，成本、功能上面有優勢，將來一定會得到回報。」

對於半導體產業景氣，宣明智說，產業景氣難免會有調整期，不過，半導體是電動車不可或缺的零件；而台灣半導體產業的重要性，也已逐步讓國際看見，更重要的是，要繼續往前邁進。

電動車 半導體 宣明智

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