宣明智新書發表會上力挺高虹安 為她加油打氣

聯電榮譽副董事長宣明智今（27）日下午舉行「電動車產業大未來」新書發表會，民眾黨立委高虹安也出席，面對眾多媒體提問，高虹安不多做回應，希望外界將焦點放在新書發表會上；倒是宣明智力挺高虹安，為她「加油」打氣。

在今天新書發表會上，高虹安避談自己的論文事件，為宣明智站台的時候，倒是以三個「i」，來歸納電動車的未來，值得大眾重視。

首先，第一個「i」指的是產業（industry），高虹安表示，過去，特斯拉製造的電動車中，有75%零組件都由台灣電應商供應；不過，在電動車產業中，不只有硬體供應鏈重要，軟體也相當重要，軟體如何驅動汽車運作、甚至走向自駕車，這也讓數位產業成為非常重要的角色。

第二個「i」指的是基礎建設（infrastructure），電動車要能動起來，充電樁很重要，但是，目前充電樁在各城市的設置速度還不夠快，高虹安表示，未來也會全力支持，腳踏實地的把基礎建設布建起來；最後一個「i」則是機密資訊安全（intelligence），未來，有很多數據、AI（人工智慧）會在電動車上，電動車又要連網、又要自駕，是否會有資安疑慮，也相當值得重視。

談完了電動車，高虹安卻閉口不談自己的論文問題，只表示，論文相關議題已在早上的記者會中說明完畢。

宣明智卻是力挺高虹安，宣明智提到，「抄襲爭議，對我們來說好像是不相干的事情，跟她沒有關，怎麼會扯到她身上。」宣明智說，對於處理這種事情，自己沒有辦法給高虹安建議，不過，他也為高虹安打氣，跟她說句「加油」，並表示，「我相信她自己會處理得很好。」