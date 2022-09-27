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市場人士吃驚高通發展速度 傳聯發科在汽車晶片市場落後高通

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聯發科。聯發科提供
聯發科。聯發科提供

集微網消息，據Digitimes報導，市場人士透露，聯發科在汽車電子領域落後於高通，後者已經獲得多家汽車廠商的訂單。

高通公司最近宣佈將與梅賽德斯-賓士合作開發其下一代信息娛樂系統，該系統將用Snapdragon Cockpit晶片取代原來的Nvidia晶片。第一款配備該系統的汽車將於2023年發佈。高通此前曾與汽車製造商BMW、大衆、法拉利和Stellantis合作。

在疫情之前，高通就已經專注於汽車電子領域。近年來，它已將其產品線擴展到包括智能座艙、高級駕駛輔助系統（ADAS）和車聯網（V2X）。

高通在軟件集成方面也非常積極，收購了自動駕駛技術公司Veoneer和ADAS技術公司Arriver。它還宣佈將與紅帽合作開發軟件定義車輛(SDV)，並將經過安全認証的Linux操作系統引入下一代Snapdragon數字機箱平台。

文章認為，高通在汽車電子領域的發展速度讓市場大吃一驚。熟悉汽車晶片市場的消息人士指出，高通投入了大量時間和資源，並補充稱，高通長期以來一直是計算平台、AIoT和無線通信領域的市場領導者。因此，高通成為汽車製造商的首選也就不足為奇了。

聯發科於2018年推出智能駕駛平台Autus，也有智能座艙相關解決方案。2022年，聯發科正式推出車用5G調製解調器，成功打入日歐車廠供應鏈。聯發科希望以5G調製解調器為切入點，推出其他汽車產品。聯發科的整體發展方曏是從自身的技術基礎曏汽車電子打造。

盡管如此，聯發科在汽車電子領域的發展進度仍遠遠落後於高通。根據營收數據，高通預計2022財年汽車業務的年營收將達到13億美元，並樂觀地在2026年突破40億美元。相比之下，聯發科的汽車晶片和ASIC業務加起來不會突破新台幣30元。2022年10億美元（9.4234億美元）。

聯發科 高通 車用晶片

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