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台灣下個護國神山？ 宣明智新書談電動車

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
聯華電子創辦人宣明智27日發表新書「電動車產業大未來」，政商許多名流都到場力挺。左起天下文化發行人王力行、創辦人高希均、高虹安、宣明智、林佳龍與林全能。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
聯華電子創辦人宣明智27日發表新書「電動車產業大未來」，政商許多名流都到場力挺。左起天下文化發行人王力行、創辦人高希均、高虹安、宣明智、林佳龍與林全能。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「未來產業發展趨勢是電動車，台灣無論政府、民間，都要積極投入！」聯華電子創辦人宣明智27日發表《電動車產業大未來》新書，包括前交通部長林佳龍、民眾黨立委高虹安與國民黨立委游毓蘭等政商名流都到場力挺。宣明智開玩笑說，這本書不是用抄的就是用問的，表示他蒐集許多資料與請教專家寫成。

政商各界力挺

宣明智在書中的自序說，電動車的未來來得比想像中快速，汽車產業如今面臨百年來最大變革，改變了核心技術：掌握馬達、電池與半導體者，將掌握高達2兆美元的商機，對於擁有強大資通訊與半導體產業的台灣，是下一個成長契機。他希望透過此書，讓更多人了解電動車產業的全貌與機會。

現場不分藍綠政商，包括前交通部長林佳龍、民眾黨立委高虹安、國民黨立委游毓蘭、經濟部次長林全能、數位發展部數位產業署署長呂正華等人都出席響應。林佳龍首先致詞說，因為他與宣明智2019年在交通大學校慶碰面，他當面建議林佳龍佈局電動車，因此現在才設有交通部科技會報。

「這形同是我國電動車產業的戰略手冊，上到政府、下至一般民眾都應該看！」高虹安說，很高興經濟部與數發部官員都有來，代表我國對電動車產業的重視，她也就宣明智的書提出3個I的方向建議政府加強力道發展：產業（Industry）、基礎建設（infrastructure）與智慧（Intelligence）。

台灣很有發展機會

宣明智指出，手機與PC未來將成為寡佔市場，前6名廠商市佔率高達80%，但傳統汽車產業不到50%。他指出，未來光是電動車4輪的產值就值2兆美元，是晶圓代工的20倍，加上電池化改變組裝方式，未來一定都是「在地製造」。

宣明智分析，台灣已經負責75%特斯拉的零組件，電動巴士也做得很好還可外銷，代表我國在電動車發展上有良好的基礎，在牽涉廣泛的智慧電動車市場有很多機會，加上系統日益複雜下，晶片只會愈用愈多、更新愈來愈快，更有利我國半導體產業，但他提醒，一定要儘快把握機會，因此希望透過此書讓更多廠商獲取先機。

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