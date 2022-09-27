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傳漲明年代工價遭蘋果拒絕 若出現這狀況台積電恐低頭

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導
法人圈盛傳，對於台積電擬調漲2023年代工價約6%，蘋果已嚴正拒絕。記者胡經周／攝影
法人圈盛傳，對於台積電擬調漲2023年代工價約6%，蘋果已嚴正拒絕。記者胡經周／攝影

法人圈近日盛傳，對於台積電擬調漲2023年代工價約6%，蘋果已嚴正拒絕，輝達（NVIDIA）將伺機跟進。美系外資券商則指出，如果第4季終端需求進一步疲軟，則台積電可能對大客戶放棄漲價。

摩根大通研究顯示，雖然主要製程的需求及產能利用率下滑，但台積電對明年大多數的製程仍可能維持6%的漲價。不過，如果終端需求（可能是來自於蘋果及資料中心）在第4季進一步減弱，則台積電可能對大客戶撤回漲價的決定。因此，摩根大通預期台積電2023年的晶片平均產品單價（ASP）不致於大幅上揚。

摩根士丹利證券則認為，台積電仍能將較高的成本轉嫁給客戶，明年漲價幅度仍有3~6%。大摩假設，只有iPhone 15 Pro會用到台積電的3奈米製程，代表台積電明年營收會比原先大摩的預估值少4個百分點，只成長7%。由於智慧機占台積電營收仍有約四成，因此考量這個結構性下滑因素之後，大摩將台積電的目標價從780元下調到720元，但仍維持加碼。

摩根大通則指出，短期的憂慮將持續影響台積電股價，造成股價狹幅區間整理。不過，長期趨勢仍有利於台積電。在這波整理期間，股價會在約450元落底。不過，一旦市場能接受2023年的獲利預期，並且放眼2024年及之後的成長動能，則台積電在未來12~18個月會有大幅的上漲動能。

台積電 摩根 蘋果

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