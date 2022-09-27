鴻海拚減碳！目標2025年輔導25家供應商取得零廢認證

鴻海（2317）拚減碳，鴻海環保長洪榮聰今（27）日指出，集團零廢專案已從集團廠區延伸至供應商，鴻海預計到2025年將輔導至少25家電子類重要供應商取得零廢認證。

洪榮聰今日在DIGITIMES Supply Chain Summit表示，鴻海為EMS製造廠商，節能減碳不能僅由本身做起，目前也將零廢專案由集團廠區延伸至上游供應端，由鴻海協助進行減碳，包括盤點目標企業資料、企業自我評估改善、創新與引導、持續透過優化改善等，目標2025年輔導至少25家電子類重要供應商取得零廢認證。

他指出，供應鏈零碳管理是趨勢也是挑戰，低碳可以視為另外一次的工業革命；1850年蒸汽機取代人力成為第一次工業革命，第二次工業革命就是船堅砲利，台灣等亞洲國家搭上了第三次由資通訊與核能引領的工業革命，透過製造業進而改善生活。「而第四次工業革命就是低碳，致勝關鍵就是基礎建設，事實上就是新形態的經濟戰爭，而且是各國家檯面下的新經濟戰爭。」

鴻海日前公布ESG永續發展環境（Environmental）領域7大長程目標規劃，包括2050年實現溫室氣體淨零排放，2030年綠電使用占比超過50%。

鴻海指出，以2020年為基準年，分別針對淨零排放、綠色能源、節水環保、減廢循環等多個面向環境領域，提出7項應對綠色保護的目標數據承諾，同時依據時程訂定2025年以後各階段性里程碑。

7項內容包括2050年實現溫室氣體淨零排放（以2020年為基礎年，2025年降低21%、2030年降低42%、2035年降低63%），到2030年，綠電使用占比50%以上，到2025年，用水密集度下降6%，廠區塑料內循環比例60%以上，至少取得5座廢棄物零填埋金級認證（UL2799）廠區，廠區工業污水排放水質監測系統建置率100%，以及建立至少3座空氣品質系統監測示範廠區。