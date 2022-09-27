快訊

直播／王渝萱、曾敬驊當揭曉嘉賓 金馬獎入圍名單公布

安倍晉三國葬場面哀戚 遺孀昭惠數度落淚、民眾排隊等待獻花

不妙！房價已見頂 將面臨13萬戶新屋爆量潮

聯發科拚永續 揭露淨零碳排目標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠聯發科（2454）於今（27）日宣布，透過「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向，積極推進淨零時程，預定2030年達成全球集團辦公室電力使用100%再生能源、2050年達到溫室氣體淨零排放目標，並規劃逐步減低碳排放總量。

聯發科指出，該公司投入晶片研發設計，屬於低碳排無製造工廠的產業，集團營運遍布亞美歐三大洲超過50個據點，針對組織內外營運所排放的溫室氣體，訂定系統性藍圖及淨零路徑，具體行動包括建置新式節能資料中心、改善辦公區及設備節能管理、自建屋頂型太陽能電廠、搭配綠電採購計畫等。同時從產品生命週期源頭，導入對環境友善的綠色設計，精進產品能耗、減少產品體積，並將碳管理延伸至供應鏈夥伴。

聯發科也強調，在晶片設計階段會將環境納入考量，藉由省電及產品體積微小化設計，打造高能效晶片，2021年該公司提供的晶片較前一年度平均降低23%的能耗比率，節省的電力可供應台灣約17萬戶家庭1年的用電量。

同時，聯發科執行長蔡力行表示，該公司深切體認對全球環境的責任及承諾，持續執行相對應的低碳永續作為，也期待發揮產業供應鏈的影響力，在追求環境永續的路上持續邁進。

晶片 聯發科

延伸閱讀

NAND跌不停 台廠有壓

落實低碳 金門持續建置停車場太陽能光電系統

日經：華為與「美方黑名單」陸廠結盟 最快今年自產晶片

聯發科旗艦商品市占成長

相關新聞

業內傳日月光Q4產能利用率 降至70%-80%

微網消息，據業內消息人士透露，日月光主要在台灣南部高雄開展後端業務，其產能利用率將在今年第四季度略有下降。

成熟製程遇逆風？集邦：聯電Q2營收季增幅居冠

近期半導體雜音不斷，市場關注成熟製程市況。調研機構集邦（TrendForce）今（27）日表示，前時代晶圓代工業者排名第...

缺貨潮落幕 Q2前十大晶圓代工產值季增收斂至3.9%

據TrendForce研究顯示，受消費性終端需求持續走弱影響，下游通路商與品牌商庫存壓力遽增，儘管仍有零星特定料件缺貨，...

市況反轉、缺貨潮落幕 Q2前十大晶圓代工產值季增3.9%

據TrendForce研究顯示，受消費性終端需求持續走弱影響，下游通路商與品牌商庫存壓力遽增，儘管仍有零星特定料件缺貨，...

台大與國泰醫院、雲象 獲大腸鏡即時AI瘜肉偵測醫材認證

臺大醫院、國泰綜合醫院與雲象科技今（27）日宣布，三方攜手共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」...

元太攜手夏普顯示科技 開發新世代電子紙IGZO背板

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今 （27） 日宣布，與顯示器領域領導者夏普顯示科技株式會社（簡稱SDT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。