聯發科拚永續 揭露淨零碳排目標

晶片大廠聯發科（2454）於今（27）日宣布，透過「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向，積極推進淨零時程，預定2030年達成全球集團辦公室電力使用100%再生能源、2050年達到溫室氣體淨零排放目標，並規劃逐步減低碳排放總量。

聯發科指出，該公司投入晶片研發設計，屬於低碳排無製造工廠的產業，集團營運遍布亞美歐三大洲超過50個據點，針對組織內外營運所排放的溫室氣體，訂定系統性藍圖及淨零路徑，具體行動包括建置新式節能資料中心、改善辦公區及設備節能管理、自建屋頂型太陽能電廠、搭配綠電採購計畫等。同時從產品生命週期源頭，導入對環境友善的綠色設計，精進產品能耗、減少產品體積，並將碳管理延伸至供應鏈夥伴。

聯發科也強調，在晶片設計階段會將環境納入考量，藉由省電及產品體積微小化設計，打造高能效晶片，2021年該公司提供的晶片較前一年度平均降低23%的能耗比率，節省的電力可供應台灣約17萬戶家庭1年的用電量。

同時，聯發科執行長蔡力行表示，該公司深切體認對全球環境的責任及承諾，持續執行相對應的低碳永續作為，也期待發揮產業供應鏈的影響力，在追求環境永續的路上持續邁進。