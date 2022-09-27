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業內傳日月光Q4產能利用率 降至70%-80%
集微網消息，據業內消息人士透露，日月光主要在台灣南部高雄開展後端業務，其產能利用率將在今年第四季度略有下降。
據台媒《電子時報》報導，消息人士指出，由於整個消費電子行業供應鏈都在進行庫存調整，因此對消費電子IC的引線鍵合和其他後端需求緩慢。此外引線鍵合封裝設備的交貨時間已經恢復到正常水平。
“消費電子需求放緩不僅影響二線後端公司，還影響日月光等領先企業，日月光位於高雄的主要後端工廠的利用率將在今年第四季度降至70%-80%之間。”消息人士說道。
此前日月光在法說會上表示，目前對明年總體環境和潛在市場需求轉變評論還為時過早；但是一般認為2023年第1季將恢復季節性．後段產能目前仍處於健康的狀態，相較於前段，後段產能增加相對較少。
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