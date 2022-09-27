元太攜手夏普顯示科技 開發新世代電子紙IGZO背板

元太科技今 (27) 日與夏普顯示科技株式會社(Sharp Display Technology Corporation，簡稱SDTC) 宣布合作，元太將採用夏普顯示科技的IGZO* (Indium Gallium Zinc Oxide，氧化銦鎵鋅)背板，運用於製造電子書閱讀器、電子紙筆記本的電子紙模組，雙方攜手將已合作兩年運用Oxide TFT的電子紙顯示器推向市場。

元太致力開發Oxide TFT氧化薄膜電晶體 (Oxide Thin Film Transistors) 應用於電泳電子紙技術已超過10年以上，將以Oxide TFT技術持續擴大運用於各項電子紙產品中。夏普顯示科技SDTC則在2012年就領先業界率先量產應用於顯示器的Oxide TFT。

「與夏普顯示科技SDTC的合作充分展現元太科技對於提升電子紙顯示表現的承諾」，元太科技董事長李政昊表示，「夏普顯示科技的願景是發展可應用於不同面板與電路的Oxide TFT 技術，且承諾持續投資Oxide TFT技術發展，元太非常期待與夏普顯示科技的密切合作」。

過去5年中，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將產生10萬倍的二氧化碳排放量。將彩色的書籍內容數位化至電子紙閱讀器將能對環境永續帶來重大改變。

展望未來，元太與夏普顯示科技SDTC將共同發展將IGZO技術應用於大尺寸電子紙看板，例如零售與運輸看板應用。此外，夏普集團Sharp Corporation也考慮將與元太科技的協作模式推展至多樣化的電子紙產品應用。