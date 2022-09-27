台大與國泰醫院、雲象 獲大腸鏡即時AI瘜肉偵測醫材認證

臺大醫院、國泰綜合醫院與雲象科技今（27）日宣布，三方攜手共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」獲得衛福部TFDA醫材許可，加入打擊國人癌症之首—大腸癌的防治工作。

這項成果，不僅可望利用AI輔助，提升大腸鏡檢查的效能，並且推動提升大腸癌篩檢品質的各項工程，從目前第一階段的篩檢，到病灶診斷分類以及整體品質之控管，全方位借助AI優勢，輔助醫師診治，力求打擊多年來揮之不去的「癌王」夢魘。

「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」的研發團隊堪稱國內黃金陣容，結合台灣消化系醫學與大腸鏡診治重鎮臺大醫院與國泰綜合醫院，跨兩院共收集超過3,000位病患、逾40萬張影像資料提供人工智慧訓練，當中不乏偵測高難度卻又高風險的非隆起型腺瘤，並針對臨床工作流程與人體工學開發而成，期待未來得以提升篩檢效能，保護國人的健康。

「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」包括一般肉眼不易觀察到的瘜肉，皆能被AI捕獲，準確度高達95%，可彌補醫師之間偵測能力的差異，為病人人數多、時間又緊迫的醫師與醫療單位提升檢查品質，而病患則可因此獲取更可靠的檢查結果。

AI輔助大腸癌診治品質提升，雲象科技執行長葉肇元提出兩點關鍵，第一、降低資料收集的障礙，以加速、擴大AI的研發與應用；二、政府協助推廣 AI 並鼓勵導入廣大臨床與篩檢場域，真正提升大腸鏡篩檢效能，吸引軟硬體業者、醫療單位投入，壯大生態系，也讓民眾更直接從醫療AI科技的進步受惠，遠離大腸癌的威脅。