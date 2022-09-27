快訊

長榮弟弟派同盟生變 鄭深池聲明看出關鍵就在「他」

府院遭爆介入鏡電視案？陳椒華「邀蘇貞昌對賭」：歡迎提告鑑定錄音檔

台大與國泰醫院、雲象 獲大腸鏡即時AI瘜肉偵測醫材認證

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
台大醫院院長吳明賢（中），左為國泰醫院院長李發焜、雲象科技執行長葉肇元。記者謝艾莉／攝影
台大醫院院長吳明賢（中），左為國泰醫院院長李發焜、雲象科技執行長葉肇元。記者謝艾莉／攝影

臺大醫院、國泰綜合醫院與雲象科技今（27）日宣布，三方攜手共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」獲得衛福部TFDA醫材許可，加入打擊國人癌症之首—大腸癌的防治工作。

這項成果，不僅可望利用AI輔助，提升大腸鏡檢查的效能，並且推動提升大腸癌篩檢品質的各項工程，從目前第一階段的篩檢，到病灶診斷分類以及整體品質之控管，全方位借助AI優勢，輔助醫師診治，力求打擊多年來揮之不去的「癌王」夢魘。

「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」的研發團隊堪稱國內黃金陣容，結合台灣消化系醫學與大腸鏡診治重鎮臺大醫院與國泰綜合醫院，跨兩院共收集超過3,000位病患、逾40萬張影像資料提供人工智慧訓練，當中不乏偵測高難度卻又高風險的非隆起型腺瘤，並針對臨床工作流程與人體工學開發而成，期待未來得以提升篩檢效能，保護國人的健康。

「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」包括一般肉眼不易觀察到的瘜肉，皆能被AI捕獲，準確度高達95%，可彌補醫師之間偵測能力的差異，為病人人數多、時間又緊迫的醫師與醫療單位提升檢查品質，而病患則可因此獲取更可靠的檢查結果。

AI輔助大腸癌診治品質提升，雲象科技執行長葉肇元提出兩點關鍵，第一、降低資料收集的障礙，以加速、擴大AI的研發與應用；二、政府協助推廣 AI 並鼓勵導入廣大臨床與篩檢場域，真正提升大腸鏡篩檢效能，吸引軟硬體業者、醫療單位投入，壯大生態系，也讓民眾更直接從醫療AI科技的進步受惠，遠離大腸癌的威脅。

大腸癌 醫師 國泰 AI

延伸閱讀

AI助攻！大腸瘜肉偵測率達96% 台大國泰健檢率先運用

身體沒異狀 糞便有潛血竟已大腸癌二期

大便有血？醫師傳授3招分辨：你是單純痔瘡、還是腸癌？

70歲資深女星大腸癌3期　癌細胞「擴散卵巢子宮」病況曝光

相關新聞

成熟製程遇逆風？集邦：聯電Q2營收季增幅居冠

近期半導體雜音不斷，市場關注成熟製程市況。調研機構集邦（TrendForce）今（27）日表示，前時代晶圓代工業者排名第...

缺貨潮落幕 Q2前十大晶圓代工產值季增收斂至3.9%

據TrendForce研究顯示，受消費性終端需求持續走弱影響，下游通路商與品牌商庫存壓力遽增，儘管仍有零星特定料件缺貨，...

市況反轉、缺貨潮落幕 Q2前十大晶圓代工產值季增3.9%

據TrendForce研究顯示，受消費性終端需求持續走弱影響，下游通路商與品牌商庫存壓力遽增，儘管仍有零星特定料件缺貨，...

台大與國泰醫院、雲象 獲大腸鏡即時AI瘜肉偵測醫材認證

臺大醫院、國泰綜合醫院與雲象科技今（27）日宣布，三方攜手共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」...

元太攜手夏普顯示科技 開發新世代電子紙IGZO背板

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今 （27） 日宣布，與顯示器領域領導者夏普顯示科技株式會社（簡稱SDT...

遠傳：盼台灣大面對超頻事實 拉別人下水沒意思

「台台併」頻譜超標引爭議，遠傳電信總經理井琪今天表示，台灣大不管適用新法還是舊法都是真正的超頻10MHz，超過20%是很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。