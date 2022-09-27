元太攜手夏普顯示科技 開發新世代電子紙IGZO背板

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今 （27） 日宣布，與顯示器領域領導者夏普顯示科技株式會社（簡稱SDTC）攜手合作，元太將採用夏普顯示科技的IGZO*（氧化銦鎵鋅）背板，運用於製造電子書閱讀器、電子紙筆記本的電子紙模組。

元太科技與夏普顯示科技SDTC雙方攜手，將已合作兩年運用Oxide TFT的電子紙顯示器推向市場。元太科技致力開發Oxide TFT氧化薄膜電晶體 （Oxide Thin Film Transistors） 應用於電泳電子紙技術已超過十年以上，元太將以Oxide TFT技術持續擴大運用於各項電子紙產品中。夏普顯示科技SDTC則於2012年即領先業界率先量產應用於顯示器的Oxide TFT，Oxide TFT具高移動性 （測量電子在特定材料中移動的難易程度）與低弱電流，因此，更小的電晶體也能供應同樣的電流。應用於顯示器中，將得以實現更高效的轉換速度及較低電力耗用，有助於推動低碳永續環境發展。

「與夏普顯示科技SDTC的合作充分展現E Ink元太科技對於提升電子紙顯示表現的承諾」，元太科技董事長李政昊表示：「夏普顯示科技的願景是發展可應用於不同面板與電路的Oxide TFT 技術，且承諾持續投資Oxide TFT技術發展，E Ink元太科技非常期待與夏普顯示科技的密切合作。」

「我們很榮幸E Ink元太科技選擇與夏普顯示科技為Oxide TFT技術合作夥伴，攜手推出新世代電子紙顯示器」，夏普顯示科技SDTC社長王建二表示：「夏普顯示科技是市場領導廠商與Oxide TFT技術的領先研發者，我們也是第一家將Oxide TFT技術投入量產的公司，而E Ink元太科技是電子紙顯示器的市場龍頭，雙方公司的合作是自然而然的進展。」

過去五年中，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將產生10萬倍的二氧化碳排放量。將彩色的書籍內容數位化至電子紙閱讀器將能對環境永續帶來重大改變。

展望未來，E Ink元太科技與夏普顯示科技SDTC將共同發展將IGZO技術應用於大尺寸電子紙看板，例如零售與運輸看板應用。此外，夏普集團Sharp Corporation亦考慮將與E Ink元太科技的協作模式推展至多樣化的電子紙產品應用。

此次雙方合作的新世代電子紙顯示器E Ink Gallery™ 3將於CEATEC 2022展出，CEATEC 2022將於今年10月18日（二）至21日（五）於日本千葉縣千葉市美浜區幕張展覽館舉行。