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電信合併案想過關 要掌握兩大加分題

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信兩大合併案（台台併、遠亞併）是今年業界最受關注的大事，資深業界人士分析，排除頻譜是否超標的爭議，要想通過合併案，業者得掌握難得的「加分題」，加碼偏鄉、山區等建設，以及多元資費等，都是重點「加分題」。

國家通訊傳播委員會（NCC）是電信、有線電視、頻道業者主管機關，每每遇上重大股權交易、合併案、頻譜交易案等，能否通過?多久通過？除依法規審核外，業者自己提出的「誠意」也攸關NCC做出「准、駁」決議的關鍵。

以電信業者來說，NCC最愛的「誠意」是保障消費權益及加量、加速建設，尤其重視偏鄉建設。

關於消費者權益相關議題，近期台灣大跟遠傳都做出承諾，台灣大願意維持台灣之星終身合約，遠傳則叫做到零衝擊。資深業界人士指出，NCC更期待業者家數變少之後，可以做出滿足消費者的「多元資費」，甚至「不要漲價」，以及更多促進消費者權益的執行面細節。

另外一個關鍵加分題就是「建設」，尤其是承諾偏鄉、山區、垂直場域建設。以電信龍頭中華電信為例，中華電信向來都是偏鄉跟山區等各類基礎建設的資優生。

今年中華電信未取得亞太電信的900MHz頻譜，向NCC提出各種加碼，也納入NCC核准的關鍵要素，NCC函文中就指出，「貴公司已提出包括投入偏鄉基地臺擴頻、優先涵蓋交通幹道沿線、提高偏鄉遠距醫療、教育之5G垂直應用、弱勢族群之多元資費方案等增進公共利益措施，本案核准後可達到頻率使用整體綜效。」

據了解，中華電信為爭取通過，就承諾至少數千台的基地台建設，誠意十足，讓NCC認同通過交易可增進公共利益。

資深業界人士表示，現在兩大合併案都已經在NCC手中，排除頻譜超標爭議要另外討論，合併案能否通過，就看台灣大跟遠傳電信在加分題的答題誠意了。

NCC 中華電信 偏鄉

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