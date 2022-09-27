新聞眼／半導體傾美失商機 利弊怎拿捏？

美國基於國家安全推動的晶片與科學法案（簡稱晶片法案）通過後，台灣也計畫將半導體產業核心技術，列入國安法管制範圍，從政策方向，美台亦步亦趨，在美中科技戰中，台灣是美國打區域聯防重要合作夥伴，不過半導體業者也擔心，過度傾美，可能坐失全球成長最快的中國大陸半導體商機。

美國打科技戰，台灣已是美國維護國家安全不可或缺的戰略聯盟成員之一，美國透過通過晶片法案，希望藉由補助，彌補台積電前往美國設廠成本過高等負面因素，某種層面，也降低用在軍事、國防的晶片能直接在美國生產，不要流到大陸手上。

因全球先進製程晶片逾九成都在台灣生產，而台灣又離大陸最近，台海關係一旦陷入緊張，反倒是美國最感憂心，因此美國總統拜登表示，一旦中共犯台，美國願協防台灣。美國國務卿布林肯接受ＣＢＳ專訪，也表示生產大多數半導體晶片的台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響。

對於美方官員的擔憂，台積電董事長劉德音在美國眾議院議長裴洛西訪台前夕，已透過美媒專訪表達台積電不會成為中共武力犯台的藉口，而且拿下也沒用，當然台積電一定也有清零對策，會清除所有製造晶片所有參數，大陸即使控制台積電，也做不出任何先進晶片。

儘管如此，台灣政策還是傾美，國科會計畫將半導體產業核心技術，列入國安法管制範圍，從政策方向，美台聯手制中有亦步亦趨跡象；國安法增訂經濟間諜罪且最高可罰十二年刑責一出，過去中方明目張瞻來台挖角可能收斂，台灣半導體人才跳槽大陸也可能心生畏懼。

不過，有半導體業者透露，防得愈緊，大陸挖角的力度只會更強，大陸半導體自主化並沒有因此停止，從近期委託台灣半導體材料分析機構的委託量暴衝，即可印證，當大陸衝不停，台灣自設防線踩煞車，恐怕也會失去商機，利弊得失要拿捏得準。