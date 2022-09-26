偉詮電兩大業務訂單 有回溫跡象

盡管近期IC設計業市況低緩，不過偉詮電（2436）方面傳來好消息，其USB PD晶片與智能風扇馬達驅動IC的訂單情況都開始小幅回溫，使得9月業績有機會走出谷底。該公司董事長林錫銘表示，第4季的表現應該還會更好。

在先前連續4個月營收下滑之後，偉詮電8月業績呈現微幅月增，但其從6月開始的累計業績轉為年減狀態，累計前八月合併營收為19.97億元，年減13.7％。

偉詮電的主力產品為USB PD晶片，共分為NB、手機與遊戲機等三大應用，據了解，其中最近因客戶端庫存已有些消化，所以在NB與遊戲機方面的拉貨動能開始有些稍微復甦跡象，但手機應用方面依然疲軟。

至於偉詮電另一大產品線，也就是智能風扇馬達驅動IC，主攻熱門的伺服器應用，因此在這波半導體庫存修正潮中受影響較少，近期訂單情況也開始有所回溫。