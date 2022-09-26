中嘉攜55688集團讓機上盒變聰明 叫車、清潔一鍵搞定

中嘉寬頻瞄準居家數位化趨勢，從「寬頻」基本服務延伸至消費者多元需求，獨家攜手55688集團旗下品牌台灣大車隊、生活大管家導入服務，搶攻家戶市場，把家中機上盒變聰明，讓家中長輩透過電視大螢幕方便叫車、免上街等待，搭車更安全與放心，繁忙上班族回到家中也能隨時預約居家清潔，藉由服務輕鬆打理家中環境，省心、省力又能提升生活品質，有助打造安心方便的居家生活。

中家寬頻表示，積極推動Home+tv 4K智慧機上盒、拓展影音娛樂及生活服務，帶動寬頻用戶數中已有近40%用戶使用機上盒服務，且滲透率持續增長。為滿足「家」的各式需求，中嘉寬頻Home+tv 4K智慧機上盒不僅作為家戶的影音娛樂中心，更積極擴增生活應用種類，更擴大到居家生活。

中嘉寬頻行銷副總顧景琪表示，中嘉寬頻致力實現「以家戶生活需求為服務發展核心」的理念，透過Home+tv 4K智慧機上盒，為用戶打造最精彩便利的居家生活，攜手合作55688集團，把最方便的整合性應用服務直送用戶家中，相信兩強聯手更能滿足消費者生活所需。」搶攻家戶市場，中嘉寬頻持續精進產品競爭力，創造服務差異化，

顧景琪表示，此次獨家攜手「台灣大車隊」，推出Home+tv 4K智慧機上盒一鍵叫車服務，整合「簡單、貼心、便利、省心」四大優勢，用戶可透過電視大螢幕及遙控器進行叫車瀏覽操作，且隨時掌握叫車進度與搭車動態，並結合自動記憶地址功能，讓日後叫車更加快速便利。同時，亦與「生活大管家」合作上線一鍵清潔到府服務，提供線上免費估價與24小時在線客服，用戶透過機上盒服務，即可預約居家清潔、或冷暖氣機等家電清潔服務，讓機上盒輕鬆照顧你的家。

洞悉市場趨勢與用戶需求，中嘉寬頻強調，秉持以顧客導向的服務理念，提供高速穩定的網路服務，同時也運用機上盒連結家戶最後一哩路，因此不僅大幅拓展機上盒的應用範圍，提供多元的服務體驗，更與七大OTT業者合作，包含：KKBOX、KKTV、HBO GO、friDay影音、LINT TV、LiTV、Vidol，祭出業界最多元的影音串流選擇。看好家戶數位化需求，未來也將持續整合豐富的服務體驗，提供物超所值的優質服務，實踐「方便你的生活連結，豐富你的娛樂生活」的企業願景。