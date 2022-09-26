快訊

疑學生逃竄畫面曝！俄驚傳校園槍擊案釀6死20傷 現場尋獲槍手遺體

副駕發現髮夾！曾抓包黃育仁偷載妹 劉雨柔婚變有跡可循

台積電評等 獲得「穩定」展望

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

華信評今（26）日確認台積電（2330）的長期發行體信用評等為「twAAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。台積電長期評等的評等展望為「穩定」。

同時，中華信評確認台積電發行的無擔保普通公司債的債務發行信用評等為「twAAA」。

中華信評認為，未來一至二年該公司應可維持相對強勁的績效表現，並保有相當充裕的財務緩衝空間，以因應半導體產業即將面臨的挑戰。

中華信評預期，台積電在先進製程技術與特殊製程技術方面牢不可破的領先地位使該公司得以維持其強勁的獲利能力，以滿足其較高的資本支出需求，同時使該公司在產業景氣循環週期期間產生正數的自由營運現金流量。前述的領先地位應可使台積電得以維持其非常強健的資產負債表，並在較其同業更為審慎的股東報酬政策下持續保有淨現金部位。

台積電 華信 半導體

延伸閱讀

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

台積電（2330）越跌小股東越愛 不怕被割韭菜？

台積電（2330）股東突140萬創下新高 早盤下挫12元

台積電開盤443元跌12元 科技股慘綠

相關新聞

群創公司CarUX擴大與康寧合作 打造人車互動新體驗

群創光電（3481）專精車用顯示器子公司群豐駿（Car UX）今（26）日宣布，將與全球材料科學領導廠商康寧（Cornin...

第三代半導體測試需求旺 微矽電子擴廠應戰

微矽電子（8162）於今（26）日登錄興櫃，興櫃登錄價45元，主辦券商為兆豐證券。微矽電子主要從事晶圓測試(CP)、積體...

科技論壇10月5日登場／簡立峰：元宇宙帶來破壞創新

5G開啟各種科技新應用，「元宇宙」更是市場熱議焦點。前Google台灣董事總經理，現任沛星互動科技（Appier）暨愛卡...

半導體景氣下行 延燒矽晶圓

半導體景氣下行風暴延燒至最上游的矽晶圓材料領域。業者透露，近期8吋矽晶圓市況率先反轉，而且是「急轉直下」，後續12吋矽晶...

半導體景氣下行／世界面臨降價 營收有壓

半導體矽晶圓市況生變，尤以8吋領域率先傳出狀況，凸顯8吋晶圓代工市場熱潮散去的趨勢，台灣唯一以8吋晶圓代工為主力的世界先...

半導體景氣下行／再生晶圓硬挺 相對亮眼

相較於矽晶圓市場客戶態度轉為保守，再生晶圓市況仍相對硬挺。受惠於業界發展先進製程帶動更多對於再生晶圓的需求，現階段昇陽半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。