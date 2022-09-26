台積電評等 獲得「穩定」展望

中華信評今（26）日確認台積電（2330）的長期發行體信用評等為「twAAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。台積電長期評等的評等展望為「穩定」。

同時，中華信評確認台積電發行的無擔保普通公司債的債務發行信用評等為「twAAA」。

中華信評認為，未來一至二年該公司應可維持相對強勁的績效表現，並保有相當充裕的財務緩衝空間，以因應半導體產業即將面臨的挑戰。

中華信評預期，台積電在先進製程技術與特殊製程技術方面牢不可破的領先地位使該公司得以維持其強勁的獲利能力，以滿足其較高的資本支出需求，同時使該公司在產業景氣循環週期期間產生正數的自由營運現金流量。前述的領先地位應可使台積電得以維持其非常強健的資產負債表，並在較其同業更為審慎的股東報酬政策下持續保有淨現金部位。