殺價去化庫存 Q4 NAND Flash產品價格估跌幅15~20%

據TrendForce研究顯示，目前NAND Flash供過於求，下半年起買方著重去化庫存而大幅減少採購量，賣方開出破盤價以鞏固訂單，使第3季wafer價格跌幅達30~35%，但各類NAND Flash終端產品仍疲弱，原廠庫存因此急速上升，導致第4季NAND Flash價格跌幅擴大至15~20%。而絕大部分原廠的NAND Flash產品銷售也將自今年底前正式步入虧損，意即部分供應商在運營陷入虧損壓力下，對於採取減產以降低虧損是可能的對應方式。

Client SSD方面，由於2022年下半年採買需求遠不及上半年，加上PC品牌目前不看好明年需求，而降低庫存是當務之急，從而使供應商加大client SSD價格彈性以便衝刺出貨。而今年PCIe 4.0 SSD出貨持續攀升，更多供應商推出176層產品提升該介面滲透率，尤其512GB早成為供應重心，加上QLC SSD供應放量，供應端普遍鎖定512GB容量採取綁量或連續兩季合併議價的策略，加劇該容量價格競爭，預估第4季PC client SSD價格跌幅將擴大至15~20%。

Enterprise SSD方面，在第四季伺服器整機出貨將下滑的預期下，採購量也因此下降，但在消費類別產品需求大幅減少之際，原廠急於轉向擴大enterprise SSD銷售，尤其美系廠商開始提供176層產品搶市，而Solidigm也推出SK hynix 128層enterprise SSD供客戶驗證，同時Kioxia積極和北美雲端服務供應商合作PCIe 4.0 SSD，各供應商之間的價格競爭勢必會隨著更多產品問市而加劇，故預測第四季enterprise SSD價格將季跌15~20%。

eMMC方面，chromebook、電視需求低迷，使買方對eMMC備貨態度消極；至於網通類產品的需求能見度有望延續至年底，但考量整體需求不振，網通類產品獨強仍對eMMC需求支撐有限。在消費產品需求疲弱、供給產出維持增長下，庫存壓力迫使原廠在第3季開出針對下半年綁量銷售的低價刺激買方採購意願，但買家普遍對於訂單需求多以小量多批次拉貨為主，此將導致eMMC價格跌幅持續至年底，預估第四季eMMC價格季跌約13~18%。

NAND Flash wafer方面，即使部分模組廠歷經幾季的庫存調整有些微紓解壓力，但整體市況仍不容樂觀，因此備貨態度極其被動。零售端的SSD與記憶卡、碟等產品需求更是隨著消費型產品持續積弱不振，無法成為wafer價格支撐的力量，而供應端又持續放大wafer供應，且製程轉進更高層數的步伐也未減緩，由於價格下行趨勢已難以避免，迫使原廠加速製程轉進以優化成本結構的壓力。

此外，第3季起原廠已開始削價競爭，導致wafer合約價快速逼近各廠現金成本。TrendForce觀察，NAND Flash在完全競爭市場的框架下，供應商有意使wafer報價加速落底，預估第4季NAND Flash wafer價格跌幅為季減20~25%。