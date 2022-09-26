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廣達取消鏡頭模組採購訂單 支付取消金790萬美元

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

今（26）日傳出，廣達（2382）8月底支付予上游鏡頭模組廠的訂單取消金達790萬美元（約新台幣2.5億元）。市場疲軟的訊息相當濃厚。

根據中國大陸媒體報導，廣達旗下上海子公司達豐電腦在2021年3月，與深圳市大為創新科技股份有限公司全資子公司深圳市特爾佳信息技術有限公司確認採購訂單，由特爾佳信息供貨鏡頭模組，在相關採購訂單中特別約定NCNR模式（不可取消不可退貨）；特爾佳信息與供應商舜宇光學就供應事宜簽署相關採購合約。

由於近期市場形勢的變化，達豐對於採購訂單中，剩下的尚未履行訂單要求停止供貨，但特爾佳信息的供應商舜宇光學已按照原有生產計劃進行備貨和生產，達豐取消訂單將造成損失，故經各方商議，分別簽署取消訂單協議。達豐在8月底前同意支付790萬美元作為取消採購訂單的費用。

目前相關合約訊息不得而知。不過市場認為，在一年半前、當時廣達願意簽NCNR合約，就是為了搶優先供貨權，但現在卻寧可支付取消金，凸顯出市場需求疲軟的訊息。

針對廣達，亞系外資日前表示，原先預估NB 4Q出貨量為季增8%，但下修至季減12%，預估廣達今年獲利可能將低於去年的每股純益8.73元。

該外資表示，也下修廣達明年NB出貨量持平到年減6%。僅管筆電需求疲軟，但是伺服器展望樂觀，在伺服器相關零組件供貨順暢帶動下，維持年增雙位數的目標。

廣達日前預估，第3季筆電出貨量將季增兩成，但第4季需求下滑。廣達今年前八個月營收為8,335.77億元，年增17.6%。8月筆電出貨500萬台，較7月的530萬台減少30萬台。

廣達 鏡頭模組 筆電

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