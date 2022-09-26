頻譜戰火升溫...台灣大：同業拿掉道德面具 講出真正意圖

電信兩大合併案正在主管機關NCC審核中，各家電信業者針對頻譜超標爭議戰火持續升溫，台灣大（3045）今（26）日特地舉行記者會，左打中華電信（2412），右嗆遠傳（4904），直指要同業拿掉「道德」的面具，講出真正的意圖，其實就是想拿到更多的頻譜資源，限制競爭。

電信兩大合併案頻譜超標議題，台灣大併台灣之星，在1GHz的黃金頻段中超標10MHz，遠傳合併亞太電信（3682）在3GHz以內超標3MHz。

電信三雄對於頻譜超標以及後續處理方式意見不同，中華電信認為，超標繳回。遠傳表示，如超標願繳回。台灣大則認為，法條保留主管機關裁量權，盼主管機關考量用戶權益及公共利益，讓台灣大保留10MHz頻寬。

台灣大技術長郭宇泰表示，台灣大主張，電信管理法已經實施，2020年轉軌為電信管理法。4G頻譜釋照競標時的電信法，行動寬頻業務管理規則已經不適用於轉軌後業者。

台灣大重申，三家電信業者的頻譜都有超標，中華電信與亞太電信頻率交易，NCC已經採用主管機關裁量權，無線電頻率管理使用辦法第12條第4項已經在中華電信及亞太電信頻率交易案中使用，如果此條僅有龍頭中華電信可以使用，則會真的淪為「帝王條款」，且違反競爭行為。

台灣大強調，無線電頻率管理使用辦法第12條第4項已經預留主管機關裁量權，台灣大只是希望跟著帝王走。

郭宇泰認為，如果中華電信跟遠傳認為，頻譜超標如果要繳回，不要心存僥倖，如果遠傳沒有要求中華繳回，是否為雙標。

郭宇泰也回顧，五家業者競標頻譜，設三分之一上限是為誰設的，當初中華電信是市場的一大，台灣大跟遠傳是二中，台灣之星跟亞太電信是二小，三分之一上線就是為了不要讓大業者拿下過多頻譜，而歷次頻譜競爭，中華電信標高、標好、標滿，總標金第一名，如果沒有這一條（三分之一上限），其他業者頻譜跟生存空間就會被壓迫。

郭宇泰也指出，台灣之星整個4G網路建設，在900M的頻段占整體建設七到八成，如果繳回，不足以因應用戶需求，同業打著市場公平競爭大旗，其實盤算一石三鳥，同業可以輕易繳回就是因為取得頻譜之後，沒有建設，當然隨時可以繳回。

郭宇泰更呼籲，同業拿掉道德的面具，講出真正的意圖，其實就是想拿到更多的頻譜資源，限制競爭，如果中了同業逼迫繳回這一招，用戶體驗降低用戶流失就可以撿用戶。

台灣大呼籲，重新釋照，勞師動眾，沒有效率，三家業者時代，應該放寬頻譜上限，提升到40%。