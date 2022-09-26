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沒新梗？傳蘋果10月不舉辦新品發表會

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

高階iPhone14系列熱賣，市場期待蘋果下個月的新品發表會，是否再重磅推出造成市場熱銷的新品。不過外電指出，估計十月蘋果很可能採用以新聞稿的方式發表，或是直接於官網上架更新的方式發表新品。

據彭博社記者Mark Gurman表示，蘋果可能不會在十月舉辦新品發表會，而是在網站上通過新聞稿的方式發表今年的其他新商品。市場猜測，由於僅有硬體規格上的升級，加上M2晶片蘋果已在今年的WWDC大會上揭曉，沒有太大技術上的突破，因此可能不會舉辦新品發表會。

市場傳言，蘋果會在今年十月舉辦第二場秋季發表會，推出配備M2晶片的平板電腦、11吋和12.9吋iPad Pro、新款Mac mini和更新的MacBook Pro。蘋果是否真的不辦實體新品發表會，後續值得觀察。

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