中科加持+交通便利 沙鹿、太平建案房市看俏

受惠中部科學園區加持，周邊台中沙鹿區交通便利外加大學生租屋需求，成首購熱區，今天在沙鹿市區中山商圈開幕進場的兆登建設「兆登櫻」熱鬧滾滾，吸引中科首購族買房；太平區則有「黃金通勤線」之稱的台74中彰快速道路串聯，近期在太平區中山路匝道沿線推案的「勝美欣」也受中科新貴的青睬。

中部科學園區成立19年，引進235家高科技廠商、計畫投資額達2兆4000億元、創造逾5萬3400人就業，去年營收達1兆352.32億元，成為「兆元園區」，帶動中部產業升級與經濟發展。

兆登建設董事長蕭旭翔說，沙鹿區受惠台積電中科擴廠帶動的就業人口紅利，交通方便，有台灣大道、特三號連結，加上中科西南向聯外道路特五號即將完工，更方便中科人轉向沙鹿，加上逾萬名大學生的租屋需求，沙鹿區近幾年成為首購熱區。

蕭旭翔指出，「兆登櫻」鄰近沙鹿市區中山商圈，步行可到「鹿峰夜市」，他力邀七期團隊規劃設計，不僅戶戶邊間，必備大陽台，一樓更種植櫻花林區，8月底開賣至今不到一個月，吸引來自中科的年輕首購族購屋。該案完工後也將擁有2間共享套房，提供住戶親友來訪過夜使用。

「勝美欣」專案經理莊智捷指出，太平區生活機能充足，透過台74中彰快速道路，連結七期新市政中心、中科台中園區、高鐵台中站，國道四號豐潭延伸段又訂年底通車，未來到中科后里園區也相當便利。

市調指出，太平區最新推案「勝美欣」，9月17日剛公開，不到一週銷售迅速突破百戶，已購客有二成五為來自科學園區的科技新貴。