頻譜超標隔空駁火 中華電董座謝繼茂重申頻譜超標繳回

國家通訊傳播委員會（NCC）下周將舉行電信兩大合併案聽證會，針對「台台併」後，1GHz以內黃金頻段超標10MHz頻寬，中華電信董事長謝繼茂重申，頻譜超標繳回，台台併後用戶成長38%，頻譜增加六成，消費者權益增加，照理不需要使用不合法的手段保留頻譜，兩家合併綜效已見。

謝繼茂今（24）日參加中華電信舉行111年5G無塑企業志工永續行動，會後接受媒體採訪。

電信合併案聽證會前，對於超標頻譜，電信業者超標頻譜分成「保留」、「繳回」兩隊隔空交火，台灣大及台灣之星是「保留」隊，台灣大認為頻譜三分之一上限鐵律，考慮消費者權益，應讓台台併保留超標的頻譜。台灣之星則認為，繳回會影響280萬用戶網路使用權益。

中華電信、遠傳、亞太電信則認為要合法合規，站在「繳回」隊，中華電信率先丟出「超標、繳回、再拍賣」。遠傳則表示，如主管機關認定超標，「願繳回」。亞太電信則表示，過去盼主管機關維持法規安定性，以市場公平競爭為依歸，盡速通過合併案。亞太電信也強調過去與國碁合併，以及與遠傳5G合作，均避免爭議，遵法轉讓頻譜。

謝繼茂表示，按照過去電信合併及投資案等，遇上三分之一頻譜上限的議題，業者都是早早就按照法規處理，例如亞太電信的過去合併案及股權投資案都是如此，因此超頻議題照理都不會發生。

謝繼茂表示，自己是法人股東代表，代表股東管理中華電信，要善盡管理人責任，面對市場產生競爭不利益的狀況，也要大聲提出，因此呼籲主管機關依法行政，維持信賴保護，現在主管機關NCC及數發部也注意到全民利益跟信賴保護的原則等意見。

而針對台灣大及台灣之星將超標頻譜繳回，訴諸損害消費者權益的說法，謝繼茂表示，合併可以產生很多利益才會進行，而合併後會提升消費者權益，以台台併計算，台灣大用戶數從710萬變成980萬戶，用戶數成長38%，但頻譜部分（扣掉超標的10MHz）頻寬提升59%，因此每個用戶可使用頻寬增加，不需要用不合法、不合規的方法來保留那10MHz。

至於各家業者對於各家業者頻譜超標認定不同。日前中華電信買下亞太電信900MHz頻譜時，NCC已經裁定，依無線電頻率使用管理辦法第12條第1項第2款及第3款有關，不得逾經公開招標或拍賣可核配供整體電信事業使用頻率之總頻寬三分之一規定，茲考量中華電信3GHz以下超過 3MHz頻寬、6GHz以下超過3MHz頻寬，均未達本會歷次釋照單位頻寬，如繳回該等頻寬，該等頻寬亦未能釋出再予利用，反而不利於頻率使用效率及公共利益，加上中華電信強化偏鄉等建設、多元資費，促進公共利益，因此中華電信合計頻寬不受第1項限制。

根據NCC在中華電信頻譜交易案中做出決定，謝繼茂表示，NCC已經定調，頻寬超標的部分，如果沒有達到最小釋照單位則不用繳回，此部分已經定調，不需要再讓NCC為難。