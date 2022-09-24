中華電信規劃21億元買電動公務車 優先向本土廠商採購

淨零減碳已經成為全球重要課題，中華電信董事長謝繼茂今（24）日指出，中華電信有意逐步汰換現行的傳統汽油公務車，改換電動車，預計2030年前將投資21億元，汰換1500輛公務車及工程車，並考慮採購國產電動車。

中華電信旗下目前總共有5000輛的公務車及工程車，為了跟上國際淨零趨勢，中華電信已經開始思索汰換電動車的可能性。

不過，觀察了市面上所有電動車，謝繼茂坦言，國際電動車品牌一台都100多萬元起跳，價格相當貴，應該會把機會留給國內，只不過，現階段要找國產的電動車也找不到。

而裕隆與鴻海合作的新款純電休旅車n7已於本月開放預購，鴻海更將於10月份發表新款電動車；問起中華電信是否有意與本土大廠合作，謝繼茂表示，「已經正在進行」，對於本土電動車，他也相當期待。

中華電信今日舉行全國淨灘日，由謝繼茂率領中華電信集團與供應商代表，一起擔任企業志工，集結全國37個機構、逾2800人同步在24處地點淨灘、淨山、淨公園，身體力行實踐環保理念，共清出21.9噸垃圾，潔淨地球、追求永續。

中華電信今年的淨灘活動，擴大邀請供應商夥伴、子公司一起參與，供應商中，台灣諾基亞由劉明達總經理帶隊、台灣愛立信由周大企總經理領銜，一起攜手中華電信旗下宏華國際、神腦國際、資拓宏宇、是方電訊、中華精測、中華黃頁及中華立鼎光電等7家子公司員工，與企客分公司、中華電信研究院、資訊分公司、個家分公司、桃園營運處等同仁共同淨灘，現場湧進近700位企業志工。

謝繼茂表示，經過這兩年的教育推廣、企業志工培訓課程，中華電信已培養出一批環保企業志工，不僅完備環境保護相關知識，而且具有實際的環保企業志工經驗，已成為種子企業志工。

中華電信設定相當積極的ESG（環境保護、社會責任以及公司治理）目標，未來，IDC機房將全部採用綠能及再生能源，期盼中華電信2030年排碳量，較2020年減少一半，2040年要達到RE100全面淨零碳排目標。