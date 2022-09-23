新台幣兌美元貶值11.7% 台積電、聯電利潤率受益於美元強勢

集微網消息，美聯儲大擧加息，推動美元指數突破111，創20年新高，這導致台幣兌美元自2022年初以來貶值11.7%。不過，台灣半導體企業有望受益於美元的強勢。

9月23日，據DIGITIMES報道，聯電此前曾披露，當台幣兌美元貶值1%時，其毛利將上升0.3個百分點。台積電則稱，台幣兌美元貶值1%，其營業利潤率將提升0.4個百分點。

可以推斷，今年以來，外滙效應目前可能對聯電的毛利率貢獻了3.51個百分點，對台積電的營業利潤率則貢獻4.68個百分點。

財務數據顯示，2022年第二季度，聯電毛利率達到46.5%，高於上一季度的43.4%。同期，台幣兌美元貶值了3.8%。此外，台積電2022年第二季度營業利潤率為49%，環比上升3.4個百分點。其毛利率為59.1%，同比上升3.5個百分點。

由於貨幣貶值速度加快（9月22日1美元兌新台幣31.616元），台幣兌美元在第三季度至今已下跌6.4%。這表明外滙效應可能會使台積電的營業利潤率提高2.56個百分點。如果該公式繼續有效，其營業利潤率在第三季度將有可能超過50%。

台灣“央行”當侷在季度決策會議後的新聞發佈會上表示，新台幣兌美元貶值11.7%是因境外機搆投資者滙款大量流出資金所致，主要是滙回他們的股票投資利潤以及股票紅利到美國。

數據顯示，截至9月20日，2022年境外機搆投資者在台灣証券交易所的股票淨銷售額已超過1萬億新台幣（330億美元），僅在7月和8月就獲得了價值約3300億新台幣的股票股息。台灣方面稱，境外機搆投資者已將大部分利潤滙出。由於外資銀行佔外滙市場交易的70%，對美元產生的巨大需求導致台幣急速下跌。

盡管如此，與其他貨幣兌美元相比，新台幣仍然相對穩定。據彭博社報道，截至9月23日，日元和韓元兌美元在2022年以來目前分別貶值了23.6%和18.4%。（校對/武守哲）