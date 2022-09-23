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鴻海攻電動車 砸23.8億元與Stellantis合資設立新公司

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

鴻海（2317）集團衝刺電動車事業，今（23）日公告，與全球第四大車廠Stellantis將合資設立新公司，交易總金額為0.75億美金（新台幣約為23.8億元），此外，鴻海亦宣布增資旗下電池材料廠芯量科技，交易總金額為4.74億元。

鴻海今日代子公司Foxconn Holdings BV公告取得新設合資公司（名稱待定）股權，交易總金額為0.75億美金。鴻海表示，於合資完成後，Foxconn Holdings BV與Stellantis N.V.將各持有新設合資公司50%股權。鴻海指出，此為長期投資。

鴻海集團2021年已宣布與Stellantis合作，本次為進一步合資設立新公司，讓雙方結盟更為緊密。另，鴻海集團旗下富智康（FIH）先前已宣布與Stellantis合資公司，打造智慧座艙解決方案。

此外，鴻海今日亦代子公司鴻揚創業投資股份有限公司公告芯量科技股份有限公司股權，交易數量為47,400,000股，每單位價格為每股新台幣10元，交易總金額為4.74億元。鴻海指出，此為長期投資。

迄目前為止，鴻揚創投累積持有芯量科技77,300,000股，累積持有金額達7.73億元，累積持有持股比例為100%。

根據公開資料顯示，芯量科技於2021年成立，是國內領先的動力電池關鍵材料開發商，電池材料在高端業務領域取得突破，快速成長為具有全球競爭力的核心材料供應商。

芯量科技未來將更聚焦高能量密度，長壽命，高信賴性，芯量是現今材料廠商當中少數具備各項關鍵材料自行研製能力者。

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