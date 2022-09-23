鴻海攜手Indika 加速印尼電動車產業發展

鴻海加速印尼電動車產業布局，今（23）日宣布，將與印尼能源公司Indika合作，由雙方旗下子公司成立合資公司Foxconn Indika Motor（FIM），在印尼本地製造商用電動車、電池，並提供管理諮詢服務。

Indika Energy董事兼集團首席投資官Purbaja Pantja表示，此次雙方合作將為印尼提供全面的電動車生態系統，這也將讓印尼成為領先的電動車、電池生態系統開發商之一。印尼政府期望在2030年達成200萬輛電動汽車、1300萬輛電動摩托車的普及率目標。

鴻海集團電池戰略主管Troy Wu指出，印尼是東南亞最大的經濟體，今年將主辦G20峰會，明年也將擔任東協輪值主席國，積極致力達成淨零碳排目標。此次與Indika成立合資公司，將能讓鴻海攜手印尼合作夥伴，建立永續生態系統。

鴻海、Indika在今年1月份時，就已先簽署合作備忘錄（MOU），緊接著在9月份正式成立FIM。未來，雙方將透過BOL（本地化營運策略）方式布局電動車產業，希望提高印尼在電動車產業、電池配套產業的產能，並在印尼建立全面的電動車生態系統。